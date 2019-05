Στα ημιτελικά του Εστορίλ ο Τσιτσιπάς! (videos)

Ο Έλληνας τενίστας, Νο 10 στην παγκόσμια κατάταξη και επικεφαλής του ταμπλό, επικράτησε του 26χρονου Πορτογάλου (Νο 214 στον κόσμο) με 7-6(3), 6-4 και πέρασε στην τετράδα, όπου αύριο (4/5) θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης, μεταξύ του έμπειρου Βέλγου Νταβίντ Γκοφέν (Νο 25) και του βετεράνου Τυνήσιου Μαλέκ Τζαζίρι (Νο 75).

Stefanos Tsitsipas comes back from 1-3 15-40* in the third and from 0-3* down in the 3rd set TB to beat Roberto Carballes Baena 6-7(2), 6-2, 7-6(3) and reach the Estoril Open semifinals.



3rd career ATP SF, after Antwerp 2017 and Barcelona last week pic.twitter.com/Xub3OLkStk