To δώρο του Σάμαρη στον Τσιτσιπά (photo)

Με την ευκαιρία της παρουσίας του εκεί, η Μπενφίκα, στην οποία αγωνίζονται βασικοί δύο Έλληνες διεθνείς άσοι, ο Ανδρέας Σάμαρης και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, θέλησε να του κάνει δώρο μια φανέλα του συλλόγου και μάλιστα με το όνομά του.

Έτσι ο Σάμαρης παρακολούθησε τον αγώνα του Έλληνα τενίστα και τη νίκη του επί του Γκουίντο Αντρεότζι, που του έδωσε την πρόκριση στα προημιτελικά και αμέσως μετά συναντήθηκαν και του πρόσφερε την φανέλα των «αετών» με το νο 1 στην πλάτη.

«Έγινα Μπενφίκα», είπε χαμογελαστός ο Τσιτσιπάς και στην συνέχεια προσθεσε: «Αγαπώ το ποδόσφαιρο και είναι ωραίος τύπος ο Ανδρέας. Του εύχομαι τα καλύτερα γιατί τα αξίζει».

Tsitsipas. "Now I'm a Benfica fan. Samaris told me his story and I really loved to meet him. Really nice guy".



