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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/04)
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Onsports Team Onsports Team 23 Απριλίου 2019, 08:15
ΣΠΟΡ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/04)

Δείτε το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό μενού

Συνοπτικά οι μεταδόσεις:

17:00 ΕΡΤ Sports HD
Κηφισιά - ΠΑΟΚ
Volley League

20:00 ΕΡΤ Sports HD
Φοίνικας Σύρου - Ολυμπιακός
Volley League

20:00 Novasports 2HD
Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε
EuroLeague

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Ουέσκα - Εϊμπαρ
Primera Division

21:00 Novasports 1HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Ρεάλ Μαδρίτης
EuroLeague

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Βαγιαδολίδ - Τζιρόνα
Primera Division

21:45 Novasports 3HD
Αγιαξ - Φιτέσε
Eredivisie

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD
Τότεναμ - Μπράιτον
Premier League

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές - Μπαρτσελόνα
Primera Division

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