Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/04)
Δείτε το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό μενού
Συνοπτικά οι μεταδόσεις:
17:00 ΕΡΤ Sports HD
Κηφισιά - ΠΑΟΚ
Volley League
20:00 ΕΡΤ Sports HD
Φοίνικας Σύρου - Ολυμπιακός
Volley League
20:00 Novasports 2HD
Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε
EuroLeague
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Ουέσκα - Εϊμπαρ
Primera Division
21:00 Novasports 1HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Ρεάλ Μαδρίτης
EuroLeague
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Βαγιαδολίδ - Τζιρόνα
Primera Division
21:45 Novasports 3HD
Αγιαξ - Φιτέσε
Eredivisie
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD
Τότεναμ - Μπράιτον
Premier League
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές - Μπαρτσελόνα
Primera Division