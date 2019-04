Με τον πρίγκηπα του Μονακό ο Τσιτσιπάς (photos+video)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με… εκλεκτή παρέα και συγκεκριμένα τους Νόβακ Τζόκοβιτς, Ράφα Ναδάλ, Ντόμινικ Τιμ, Σάσα και Μίσα Ζβέρεφ, Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Κέι Νισικόρι, Μάριν Τσίλιτς, Νταβίντ Γκοφέν, Νταβίντ Μεντβέντεφ, βρέθηκαν στο παλάτι του Μονακό.

Εκεί, στα πλαίσια της έναρξης του Monte Carlo Masters, βρέθηκαν με τον Πρίγκηπα Αλβέρτο, με τον Τζόκοβιτς να του παραδίδει δύο μπάλες υπογεγραμμένες από τους παίκτες ως δώρο για τα παιδιά του.

