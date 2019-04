Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/4)

Τι θα δούμε σήμερα:

08:50 COSMOTE SPORT 5 HD

Formula 1, Grand Prix Κίνας

Κατατακτήριες δοκιμές

09:00 ΕΡΤ Sports HD

Formula 1, Grand Prix Κίνας

Κατατακτήριες δοκιμές

14:00 COSMOTE SPORT 8 HD

Μαγδεμβούργο - Ντάρμσταντ

Bundesliga 2



14:00 COSMOTE SPORT 2 HD

Εσπανιόλ - Αλαβές

Primera Division

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD

Τότεναμ - Χάντερσφιλντ

Premier League



15:00 ΕΡΤ3

Παναχαϊκή - Βόλος

Football League

15:15 ΕΡΤ Sports HD

Παράλληλες μεταδόσεις

Basket League



15:45 ΕΡΤ Play4

Λαύριο - Χολαργός

Basket League



15:45 ΕΡΤ Play3

Ηφαιστος - Ρέθυμνο

Basket League



15:45 ΕΡΤ Play2

Κολοσσός Ρόδου - Περιστέρι

Basket League

15:45 ΕΡΤ Play1

Πανιώνιος - ΑΕΚ

Basket League

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD

Παναθηναϊκός - Προμηθέας

Basket League

15:45 COSMOTE SPORT 4 HD

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Basket League

16:00 Novasports 1HD

ΣΠΑΛ - Γιουβέντους

Serie A

16:30 COSMOTE SPORT 8 HD

Βέρντερ Βρέμης - Φράιμπουργκ

Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD

Αννόβερο - Γκλάντμπαχ

Bundesliga



16:30 COSMOTE SPORT 3 HD

Στουτγάρδη - Λεβερκούζεν

Bundesliga



16:30 COSMOTE SPORT 2 HD

Λειψία - Βόλφσμπουργκ

Bundesliga



16:55 COSMOTE SPORT 7 HD

Moto3 Red Bull Grand Prix of the Americas

3ες ελεύθερες δοκιμές

17:00 Novasports 3HD

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Μίλγουολ

Championship

17:15 COSMOTE SPORT 1 HD

Ουέσκα - Μπαρτσελόνα

Primera Division



17:50 COSMOTE SPORT 7 HD

MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas

3ες ελεύθερες δοκιμές



18:00 ΕΡΤ Sports HD

ΠΑΟΚ - Α.Ο.Π.Κηφισιάς

VolleyLeague ανδρών

18:00 Novasports 2HD

Μαρσέιγ - Νιμ

Ligue 1

18:50 COSMOTE SPORT 7 HD

Moto2 Red Bull Grand Prix of the Americas

3ες ελεύθερες δοκιμές



19:00 COSMOTE SPORT 6 HD

Σαραγόσα - Μπαρτσελόνα

ACB Liga Endesa



19:00 Novasports 1HD

Ρόμα - Ουντινέζε

Serie A



19:30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουέστ Χαμ

Premier League



19:30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ντόρτμουντ - Μάιντς

Bundesliga



19:30 COSMOTE SPORT 2 HD

Ατλέτικο Μαδρίτης - Θέλτα

Primera Division



19:30 Novasports 4HD

Αγιαξ - Εξέλσιορ

Eredivisie



19:30 Novasports 3HD

Λιντς - Σέφιλντ Γουένσντεϊ

Championship

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD

Πορτιμονένσε - Πόρτο

Liga NOS



20:30 ΕΡΤ Sports HD

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου

Volleyleague ανδρών



20:30 COSMOTE SPORT 7 HD

Moto3 Red Bull Grand Prix of the Americas

Κατατακτήριες δοκιμές



21:00 Novasports 2HD

Μονακό - Ρεμς

Ligue 1



21:25 COSMOTE SPORT 7 HD

MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas

4ες ελεύθερες δοκιμές



21:30 Novasports 1HD

Μίλαν - Λάτσιο

Serie A

21:30 COSMOTE SPORT 9 HD

Μόντσα - Μπούστο Αρσίτσιο

Serie A Femminile

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD

Σεβίλλη - Μπέτις

Primera Division



21:45 Novasports 4HD

Φέγενορντ - Χεράκλες

Eredivisie

22:05 COSMOTE SPORT 7 HD

MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas

Κατατακτήριες δοκιμές



22:30 COSMOTE SPORT 8 HD

Αβες - Σπόρτινγκ Λισσαβώνας

Liga NOS



23:00 COSMOTE SPORT 7 HD

Moto2 Red Bull Grand Prix of the Americas

Κατατακτήριες δοκιμές