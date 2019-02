«Αντίο» της Σάκκαρη στο Μεξικό! (video+photos)

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε από την 25χρονη Πορτορικανή, Μόνικα Πουίγ (Νο.58 στον κόσμο) με 2-1 σετ (με 7-5, 4-6, 6-0) και πλέον στρέφει την προσοχή της, στο Indian Wells.

H 23χρονη Σάκκαρη είχε φτάσει πέρυσι μέχρι τη φάση των «16» της διοργάνωσης. Η Πουίγ θα μονομαχήσει τώρα με τη Γιαφάν Γουχάν.

Πρεμιέρα στο Ακαπούλκο κάνουν τα ξημερώματα της Τετάρτης τόσο ο Ράφα Ναδάλ, όσο και ο Σάσα Ζβέρεφ. Ο αριστερόχειρας Ισπανός παίζει περίπου στις 06.00 με τον μεγάλο αδερφό του Σάσα, τον Μίσα, ενώ ο νεαρός Γερμανός αντιμετωπίζει τον Αυστραλό Αλεξέι Ποπίριν.

.@mariasakkari holds off Puig to bring the match to a third set!



The Greek takes the second, 6-4! #AMT2019 pic.twitter.com/JTvH6xYeWI