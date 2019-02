Στέφανος Τσιτσιπάς: Θρίαμβος στη Μασσαλία και άνοδος στο Νο 11 του κόσμου! (photos&videos)

Τον δεύτερο σημαντικό τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 20χρονος πρωταθλητής επικράτησε στον τελικό του ATP 250, που φιλοξενήθηκε στην Μασσαλία, με 7-5, 7-6 (5) του 30χρονου Μιχαϊλ Κουκούσκιν από τον Καζακστάν και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου, όπως είχε κάνει και πέρυσι στην Στοκχόλμη.

Μετά από μερικές εβδομάδες -απολύτως αναμενομένης- αγωνιστικής «κοιλιάς», λόγω της υπερπροσπάθειας του Ιανουαρίου, στο Australian Open όπου έφθασε μέχρι τα ημιτελικά, ο Ελληνας πρωταθλητής επανήλθε στους... γνωστούς ρυθμούς και έφθασε μέχρι τον τελικό στην Μασσαλία, όπου κατέκτησε το τρόπαιο χωρίς να χάσει σετ!

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες πήγαιναν γκέιμ-γκέιμ μέχρι το 5-5. Σ΄ εκείνο το χρονικό σημείο, ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 6-5 και στη συνέχεια «έσπασε» το σερβίς του Καζάκου και πήρε το σετ με 7-5, μετά από περίπου 50 λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, ο Κουκούσκιν... άλλαξε μπλουζάκι και μετά το 1-1, ο Ελληνας πρωταθλητής αισθάνθηκε ελαφρές ενοχλήσεις στα δεξιά πλευρά. Δεν αποκλείεται αυτό να του «στοίχισε» προσωρινά, καθώς ο Καζάκος αντέδρασε και προηγήθηκε με 5-3. Ομως ο Τσιτσιπάς απέδειξε για ακόμη μία φορά πως είναι το μέλλον του παγκοσμίου τένις, καθώς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, ισοφάρισε σε 5-5 και προηγήθηκε με 6-5, για να κατακτήσει το σετ στο τάι μπρέικ με 7-5!

Με τη νίκη του αυτή, ο Τσιτσιπάς βρίσκεται πλέον στο Νο 11 της παγκόσμιας κατάταξης που θα ανακοινώσει αύριο Δευτέρα η ATP και σε «απόσταση βολής» από την πρώτη δεκάδα του πλανήτη.

