Τουρνουά Μασσαλίας: Στα προημιτελικά ο Τσιτσιπάς (videos)

Thanks for flying Air Stef ✈️@StefTsitsipas pic.twitter.com/zbeExMzKt5 — Tennis TV (@TennisTV) 20 Φεβρουαρίου 2019

Top seed time ⏰



Stefanos Tsitsipas vs Hubert Hurkacz starts now in Marseille - stream LIVE ? https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/L3tnow1yEQ — Tennis TV (@TennisTV) 20 Φεβρουαρίου 2019