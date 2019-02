Στέφανος Τσιτσιπάς: Ακάθεκτος και στη Σόφια, προκρίθηκε στα προημιτελικά! (videos)

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του Γερμανού αντιπάλου του με 7-6(5), 6-4 και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να έχει χάσει σετ ακόμη. Στην Arena Armeec της βουλγαρικής πρωτεύουσας βρέθηκαν πολλοί Έλληνες φίλαθλοι για να υποστηρίξουν τον 20χρονο Τσιτσιπά, που αύριο (8/2) θα παίξει για μια θέση στα ημιτελικά απέναντι στον Γκαέλ Μονφίς.

Στο πρώτο σετ οι τενίστες κράτησαν το σερβίς τους ως το τάι-μπρέικ. Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 3-0 και είχε δυο δικά του σερβίς, όμως ο Στρουφ ισοφάρισε σε 4-4. Στη συνέχεια, όμως, υπέπεσε σε δύο συνεχή λάθη και έδωσε στον αντίπαλό του 2 σετ πόιντ, με τον Τσιτσιπά να εκμεταλλεύεται τη δεύτερη ευκαιρία και να κάνει το 1-0.

Στη συνέχεια της αναμέτρησης το μοτίβο άλλαξε. Ο Έλληνας πρωταθλητής πίεσε πολύ τον αντίπαλό του, τον ανάγκασε να υποπέσει σε λάθη και κράτησε εύκολα το σερβίς του, κάνοντας μπρέικ στο 2-2. Αυτό ήταν αρκετό, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, για να του δώσει τη νίκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς έχασε μόνο 8 πόντους στο σερβίς του, με τον Στρουφ να μετρά μόλις ένα μπρέικ πόιντ.

