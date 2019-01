Ναδάλ: Το… σερί που δεν κατάφερε να κρατήσει

Όλοι οι μεγάλοι τενίστες έχουν χάσει τελικούς. Ο Ράφα Ναδάλ ωστόσο μέχρι σήμερα κρατούσε ένα ιδιαίτερο ρεκόρ σε τελικούς.

Κάθε φορά που ο Ισπανός πήγαινε σε τελικό, ακόμα και σε αυτούς που έχανε, έπαιρνε τουλάχιστον ένα σετ. Αυτό άλλαξε τελικώς σήμερα, καθώς ήταν ο πρώτος τελικός στην καριέρα του, τον οποίο χάνει και δεν κερδίζει ούτε ένα σετ.

A tough final, but an incredible tournament.



Thank you, @RafaelNadal ?#AusOpen #AusOpenFinal pic.twitter.com/YxaCDi855a