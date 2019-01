Australian Open: Το σήκωσε ο «Νόλε»! (photos)

Ο Σέρβος τενίστας κατέκτησε το έβδομο τίτλο του επί αυστραλιανού εδάφους, επικρατώντας με 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) του Ράφαελ Ναδάλ που προσπάθησε να του βάλει δύσκολα, όμως εκείνος είχε κάθε απάντηση σε κάθε προσπάθεια του Ισπανού.

Ο Τζόκοβιτς είναι πλέον ο πολυνίκης του grand slam της Μελβούνης, καθώς ο Ρόι Έμερσον και ο Ρότζερ Φέντερερ έχουν από έξι τίτλους!

Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά το 2016 που ο Σέρβος κατέκτησε τον τίτλο (τότε είχε επικρατήσει του Άντι Μάρεϊ με σετ 3-0).

Magnificent Seven!@DjokerNole is the #AusOpen 2019 men’s singles champion def. Rafael Nadal 6-3 6-2 6-3.#AOChampion #AusOpenFinal pic.twitter.com/x5oRr6pfuO