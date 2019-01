Το απίστευτο post των Μπακς για Τσιτσιπά και Αντετοκούνμπο (photo)

???



Sorry @StefTsitsipas, @Giannis_an34 is busy right now!! But good luck in the @AustralianOpen Semi Finals!!



Στέφανε Τσιτσιπά, η ΚΑΕ Ελαφιακός σου εύχεται καλή τύχη στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Όπεν! ?#StayFreaky



(? ESPN/Tennis Channel) pic.twitter.com/GymVSbjLgu