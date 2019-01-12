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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/1)
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Onsports team Onsports team 12 Ιανουαρίου 2019, 08:10
ΣΠΟΡ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/1)

Η Super League επιστρέφει στη δράση και ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα.

Τι θα δούμε σήμερα:

08:30 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Λεγανές-Ουέσκα
LaLiga Santander

14:15 COSMOTE SPORT 7 HD
Τόφας-Μπεσίκτας
TBF Basketball Super League

14:30 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Αντελμπόντεν

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ
Premier League

15:30 ΕΡΤ2
Ήφαιστος - Λαύριο
Basket League

15:30 ΕΡΤ2
Χολαργός - Πανιώνιος
Basket League

15:30 ΕΡΤ2
Ρέθυμνο - Άρης
Basket League

16:00 COSMOTE SPORT 4 HD
ΑΕΚ-Κολοσσός H Hotels
Basket League

17:00 Novasports 3HD
Γουΐγκαν - Άστον Βίλα
Championship

17:00 Eurosport 1
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA Μαρακές
Formula E

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Μπράιτον-Λίβερπουλ
Premier League

17:15 Novasports 1HD
ΑΕΛ - Απόλλων Σμύρνης
Super League 

17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαλένθια-Βαγιαδολίδ
LaLiga Santander

17:30 ΕΡΤ2
ΠΑΟΚ - Περιστέρι
Basket League

18:00 Novasports 4HD
Aμιάν - Παρί Σεν Ζερμέν
Ligue 1

19:00 ΕΡΤ HD
Ατρόμητος - Παναιτωλικός
Super League

19:30 Novasports 3HD
Μίλγουολ - Μπλάκμπερν
Championship

19:30 Novasports 2HD
ΟΦΗ - Πανιώνιος
Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Τζιρόνα-Αλαβές
LaLiga Santander

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Τσέλσι-Νιούκαστλ
Premier League

20:00 FOX Sports
Rangers - Islanders
NHL

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Duke-Florida State
NCAA College Basketball

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Βιγιαρεάλ-Χετάφε
LaLiga Santander

23:35 FOX Sports
AFC Divisional Playoff
NHL

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