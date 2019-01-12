Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/1)
Η Super League επιστρέφει στη δράση και ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα.
Τι θα δούμε σήμερα:
08:30 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Λεγανές-Ουέσκα
LaLiga Santander
14:15 COSMOTE SPORT 7 HD
Τόφας-Μπεσίκτας
TBF Basketball Super League
14:30 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Αντελμπόντεν
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ
Premier League
15:30 ΕΡΤ2
Ήφαιστος - Λαύριο
Basket League
15:30 ΕΡΤ2
Χολαργός - Πανιώνιος
Basket League
15:30 ΕΡΤ2
Ρέθυμνο - Άρης
Basket League
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD
ΑΕΚ-Κολοσσός H Hotels
Basket League
17:00 Novasports 3HD
Γουΐγκαν - Άστον Βίλα
Championship
17:00 Eurosport 1
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA Μαρακές
Formula E
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Μπράιτον-Λίβερπουλ
Premier League
17:15 Novasports 1HD
ΑΕΛ - Απόλλων Σμύρνης
Super League
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαλένθια-Βαγιαδολίδ
LaLiga Santander
17:30 ΕΡΤ2
ΠΑΟΚ - Περιστέρι
Basket League
18:00 Novasports 4HD
Aμιάν - Παρί Σεν Ζερμέν
Ligue 1
19:00 ΕΡΤ HD
Ατρόμητος - Παναιτωλικός
Super League
19:30 Novasports 3HD
Μίλγουολ - Μπλάκμπερν
Championship
19:30 Novasports 2HD
ΟΦΗ - Πανιώνιος
Super League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Τζιρόνα-Αλαβές
LaLiga Santander
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Τσέλσι-Νιούκαστλ
Premier League
20:00 FOX Sports
Rangers - Islanders
NHL
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Duke-Florida State
NCAA College Basketball
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Βιγιαρεάλ-Χετάφε
LaLiga Santander
23:35 FOX Sports
AFC Divisional Playoff
NHL