Αποσύρεται ο Άντι Μάρεϊ! (photos & video)

«Βόμβα» στο χώρου του παγκόσμιου τένις! Ο Άντι Μάρεϊ, ένας από τους καλύτερους τενίστες της σύγχρονης εποχής αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, μόλις στα 31 του χρόνια!

Ο Σκωτσέζος τενίστας έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς, που δεν του επέτρεπαν να αγωνίζεται, παρά τις αρκετές εγχειρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε!

Andy Murray has been competing in the same era with three GOATS.



–– 3x Grand Slams

–– 2x Olympic gold medals

–– ATP Finals

–– 2016 world No.1

–– 14x Masters 1000 titles

–– 8x Grand Slam finals

–– 45 total ATP titles



Legend ? pic.twitter.com/wx9CxGqOWW