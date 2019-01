Νίκη για Σάκκαρη στο Hopman Cup (vid)

Με σκορ 2-0, η Μαρία Σάκκαη επικράτησε της Ελβετίδας Μπελίντα Μπέντσιτς ισοφαρίζοντας τα παιχνίδια, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ελβετία, για το Hopman Cup.

Πλέον η νίκη θα κριθεί στο διπλό, όπου παρέα με τον Στέφανο Τσιτσιπά θα αντιμετωπίσουν το δίδυμο Μπέντσιτς/Φέντερερ, σ' ένα παιχνίδι πρόκληση για τους Έλληνες αθλητές.

Στα του παιχνιδιού, η παρουσία της 23χρονης τενίστριας στο Περθ ήταν εξαιρετική και σίγουρα είναι ένα δείγμα του τι θα ακολουθήσει τη φετινή σεζόν!

Solid set from @mariasakkari, taking it 6-3 with 11 winners in 33 minutes.@Channel9 @9Gem | #HopmanCup pic.twitter.com/M0fVmSeA8j