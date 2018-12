Σάρωσαν Τσιτσιπάς, Σάκαρη: Ελληνικός θρίαμβος στο διπλό μικτό επί των ΗΠΑ!

Η επιβλητική Σερένα Ουίλιαμς δεν μπόρεσε να περιορίσει τον ενθουσιασμό της ελληνικής ομάδας η οποία επιβλήθηκε 4-1, 1-4, 4-2 στο καθοριστικό μικτό και διατήρησε ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στον τελικό της διοργάνωσης!

Ετσι το ελληνικό δίδυμο θα έχει μπροστά του τρεις μέρες να προετοιμαστεί για τον «τελικό» απέναντι στην Ελβετία του Ρότζερ Φέντερερ.

Νωρίτερα η Σερένα Ουίλιαμς νίκησε 7-6 (3), 6-2 την Μαρία Σάκκαρη, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε μετά από ένα δύσκολο αγώνα τον Φρανσές Τιαφό.

