Βίντεο-σάλος: Κούρεψαν νεαρό παλαιστή πριν τον αγώνα επειδή δεν άρεσε στον διαιτητή! (vid)

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που καταγράφει αθλητικούς παράγοντες να κουρεύουν τα μαλλιά έφηβου παλαιστή λίγα λεπτά πριν τον αγώνα εξαιτίας του διαιτητή!

Το περιστατικό κατεγράφη στο Νιου Τζέρσεϊ, σε σχολικούς αγώνες, και έχει χαρακτηριστεί ως ρατσιστικό καθώς αποκαλύπτεται πως ο διαιτητής που απαίτησε να κοπούν τα dreadlocks του νεαρού, μαύρου αθλητή έχει και κατά το παρελθόν απασχολήσει με τη συμπεριφορά του.

Λίγα λεπτά πριν τον αγώνα, και ενώ ο Andrew Johnson είχε βάλει το προβλεπόμενο κάλυμμα που πρέπει να φοράνε οι αθλητές που έχουν μακριά μαλλιά, ο Alan Maloney, φέρεται να είπε πως αυτό δεν αρκούσε και έδωσε δύο επιλογές: ή κουρεύει τα μαλλιά του ή αποβάλλεται από τους αγώνες.

Οι πληροφορίες λένε πως ο νεαρός αισθάνθηκε ταπείνωση, αλλά επέλεξε να μην αντιδράσει για να μη δεις τους κόπους του να πηγαίνουν χαμένους. Δέχτηκε να του κόψουν επί τόπου τα μαλλιά, συνέχισε με τον αγώνα και τελικά κέρδισε. Το βίντεο έφτασε στην ομοσπονδία η οποία το εξετάζει και έθεσε σε διαθεσιμότητα τον προπονητή μετά τις σφοδρές αντιδράσεις.

Κάποιοι γνώστες του αθλήματος ισχυρίζονται πως ήταν ξεκάθαρα ένα περιστατικό διάκρισης κατά του αθλητή καθώς είχε κάνει όσα προβλέπονταν για να αγωνιστεί κανονικά.

Ο ίδιος διαιτητής φέρεται να είχε επιτεθεί με ρατσιστικές εκφράσεις εναντίον μαύρου συναδέλφου του το 2016, όπως μεταδίδουν μμε που άρχισαν αν ερευνούν το παρελθόν του μετά το πρόσφατο κρούσμα.

Epitome of a team player ⬇️



A referee wouldn't allow Andrew Johnson of Buena @brhschiefs to wrestle with a cover over his dreadlocks. It was either an impromptu haircut, or a forfeit. Johnson chose the haircut, then won by sudden victory in OT to help spark Buena to a win. pic.twitter.com/f6JidKNKoI