Πάνος Παπαδόπουλος: Η Nova εδώ και 19 χρόνια καινοτομεί και αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τηλεόραση

Η Nova είναι η πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τηλεόραση. Από τις 20 Δεκεμβρίου του 1999, όταν και ξεκίνησε επίσημα η εκπομπή του δορυφορικού μπουκέτου της Nova, με το σλόγκαν «Δείτε τηλεόραση με Nova μάτι!», μέχρι το «Δες ό,τι θέλεις, τη στιγμή που το θέλεις. Μόνο στην Νova!», και από το «Προσπεράστε την τηλεόραση, ανεβείτε στη Nova», μέχρι το «Nova, Ζεις Καλύτερα!», που είναι το σλόγκαν με το οποίο υπογράφει σήμερα, είναι μία διαδρομή 19 χρόνων που χαρακτηρίζεται από συνεχείς καινοτομίες.

Η Nova καθιέρωσε τις πολυκάμερες αθλητικές μεταδόσεις, και εισήγαγε τα προηγμένα τρισδιάστατα γραφικά για την ανάλυση των αθλητικών μεταδόσεων. Το 2010, η Nova έφερε πρώτη την υψηλή ευκρίνεια (High Definition) στην Ελληνική Τηλεόραση, ενώ ένα χρόνο μετά, το 2011 έκανε την πρώτη παραγωγή και μετάδοση 3D περιεχομένου στη χώρα. Φέραμε πρώτοι στην Ελλάδα την υπηρεσία Nova Multiview, εισάγαμε πρώτοι τις συνδυαστικές υπηρεσίες προσφέροντας με την υπηρεσία Nova3Play σταθερή τηλεφωνία, internet και συνδρομητική τηλεόραση σε μία ενιαία υπηρεσία και έτσι διευρύναμε την αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης. Σήμερα, η Nova συνεχίζει να καινοτομεί, με τις πρωτοποριακές υπηρεσίες Nova GO και Nova On Demand. Με την υπηρεσία Nova GO δώσαμε στους συνδρομητές μας την δυνατότητα να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους πρόγραμμα όπου και αν βρίσκονται, ενώ με το Nova On Demand μπορούν να παρακολουθήσουν ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και παιδικά προγράμματα όποτε εκείνοι θέλουν.

Η Nova παραμένει πιστή στην υπόσχεσή της να προσφέρει το καλύτερο περιεχόμενο. Οι συνδρομητές της, μέσα από τα κανάλια Novasports παρακολουθούν μεγάλες διοργανώσεις και κορυφαία brands και μέσα από τα κανάλια Novacinema απολαμβάνουν οσκαρικά blockbusters από τα μεγαλύτερα studios του Hollywood και τις δημοφιλέστερες ξένες σειρές, λίγες ώρες μετά την προβολή τους στην Αμερική.

Η πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα στην Ελλάδα, που σήμερα έχει μετασχηματιστεί σε κορυφαίο πάροχο οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας θα συνεχίσει να καινοτομεί και να προσφέρει στους συνδρομητές αυτό που πραγματικά θέλουν.