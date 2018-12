Novasports Running Team: Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με «Captain» τον Περικλή Ιακωβάκη!

Υπό την καθοδήγηση του «Captain» της Περικλή Ιακωβάκη, πρωταθλητή στα 400μ. με εμπόδια, η Novasports Running Team, που αποτελείται από στελέχη, συνεργάτες, συνδρομητές και φίλους της Nova, έλαβε μέρος για τη χρονιά που τελειώνει σε λίγες ημέρες, σε 30 running events, με τη συμμετοχή 971 δρομέων, σημειώνοντας 13 διακρίσεις.

Το who is who της Novasports Running Team

Ποια είναι όμως η Novasports Running Team και πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή της με τα δρομικά αγωνίσματα; Η ομάδα γεννήθηκε το 2014 μέσα από τη μεγάλη οικογένεια της Forthnet, έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά το πάθος, την ομαδικότητα, την έμπνευση και την αποτελεσματικότητα! Από το 2014 και μέχρι σήμερα το… tour ανά την Ελλάδα της «Novasports Running Team» περιλαμβάνει περιοχές όπως Αθήνα, Άρτα, Βόλος, Γλυφάδα, Ηγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καλλιθέα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Λαμία, Λάρισα, Λυκαβηττός, Ναύπλιο, Νέα Σμύρνη, Όλυμπος, Παρανέστι, Πάτρα, Πειραιάς, Ρόδος, Σέριφος, Σίφνος, Τείχιο Δωρίδας, Φάληρο, Χαλκίδα και Χανιά. Συνολικά από τον Μάρτιο του 2014 μέχρι σήμερα έχουν τρέξει με την ομάδα 3.560 δρομείς σε 89 running events. Το να τρέχεις με τη «Novasports Running Team», σημαίνει ενθουσιώδες κλίμα, φιλική ατμόσφαιρα, προπονητικές οδηγίες από τον Περικλή Ιακωβάκη, ωραίες διαδρομές σε όλη την Ελλάδα, οργάνωση και παροχές "έκπληξη"!

Π. Ιακωβάκης: Πρόκληση να είμαι Captain στη Novasports Running Team!

H Novasports Running Team έχει την τιμή να την καθοδηγεί μαεστρικά ένα αστέρι του στίβου. Ο Περικλής Ιακωβάκης, με τη σπουδαία καριέρα και αφήνοντας τη σφραγίδα του στο χώρο του στίβου ανέφερε τι σημαίνει για εκείνον η ομάδα στην οποία είναι Captain:

«Μετά το τέλος της αθλητικής μου καριέρας η πρόκληση να είμαι επικεφαλής της Novasports Running Team ήταν μεγάλη. Είμαι πολύ τυχερός που ζω όλο αυτό μετά από χρόνια στο "high performance”, γιατί είναι μια εντελώς νέα εμπειρία. Παραμένω πιστός στη φιλοσοφία μου για τον αθλητισμό και αυτό προσπαθώ να περάσω στην ομάδα. Το βασικό στοιχείο που έχω μάθει είναι πως οι αθλούμενοι θέλουν σωστή καθοδήγηση για να αγαπάνε το σώμα τους, να κάνουν καλή διατροφή, να μην κάνουν υπερβολές και κυρίως να αγαπήσουν και να κάνουν τρόπο ζωής τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα».

Παράλληλα, σχολίασε το πώς βιώνει την εμπειρία να συνεργάζεται και να καθοδηγεί μέλη μιας μη επαγγελματικής ομάδας: «Περνάω μια πολύ καλή περίοδο. Στη Novasports Running Team έχουμε καταλάβει τις ανάγκες και επιθυμίες των μελών μας. Έχουμε εξελίξει ένα σύστημα βαθμολογίας με ranking για να υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο και επιβράβευση προς τα μέλη μας ανά εξάμηνο. Αυτό είναι μια καινοτομία που μας κάνει πολύ περήφανους και θέλουμε να είμαστε παρόντες με τις μπλε εμφανίσεις μας σε όσο το δυνατόν περισσότερα events δρόμου και βουνού στην Ελλάδα».

Η #NovasportsRunningTeam δημιουργήθηκε και αναπτύσσεται διαρκώς στο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης που η Nova υλοποιεί με στόχο την έμπρακτη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: www.novasports.gr/novasports-running-team