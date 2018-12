SNF RUN - 2019 FIRST RUN: Ένα ρεβεγιόν για όλους - Μια διαδρομή προσφοράς!

Αυτός ο αγώνας δρόμου έχει σχεδιαστεί για εσάς!

Και εάν νιώσατε πως οι διακοπές των Χριστουγέννων σιγά-σιγά πλησιάζουν, τολμήστε την αλλαγή, προσφέροντας παράλληλα ένα μικρό δώρο στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Αυτήν την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς λάβετε μέρος στον αγώνα δρόμου SNF RUN: 2019 FIRST RU N, που διοργανώνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), υπό τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», και υποδεχθείτε το νέο έτος μαζί με την οικογένεια ή την παρέα σας στον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Ο αγώνας δρόμου SNF RUN διοργανώνεται για 3η χρονιά στο πλαίσιο των πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο αγώνας καλύπτει μια διαδρομή 4 χιλιομέτρων που διαπερνά το φωτισμένο Κανάλι και την Εσπλανάδα, φθάνει μέχρι το παραλιακό μέτωπο και επιστρέφει από τον Στίβο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στο σημείο τερματισμού που θα βρίσκεται στο Κανάλι, κοντά στο Κέντρο Επισκεπτών.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 00:04, την Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019, αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου!

Έχοντας ήδη καθιερωθεί ως ένας βασικός γιορτινός προορισμός για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής, η Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ προσφέρει πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, σε ένα πλούσιο πρόγραμμα που έχει, όπως πάντοτε, κάτι για τον καθένα. H βραδιά ξεκινά με την live μετάδοση της παραδοσιακής συναυλίας της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, συνεχίζει με μια μοναδική εμφάνιση του Mario Biondi στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ενώ αμέσως μετά η δράση μεταφέρεται στην Αγορά με πολλή μουσική, πατινάζ και ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων για να καλωσορίσουμε το 2019. Επιπλέον, παράλληλα με τον αγώνα SNF RUN: 2019 FIRST RUN, ένα μεγάλο πάρτι ξεκινά, με τον Huey Morgan των Fun Lovin' Criminals σε ένα ειδικό DJ set.

Η συμμετοχή σου – Ένα συμβολικό δώρο προς τα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Ο αγώνας δρόμου SNF RUN: 2019 FIRST RUN πραγματοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), η οποία καλύπτει εξ ολοκλήρου τα έξοδα παραγωγής, επικοινωνίας και υλοποίησης της διοργάνωσης.

Για πρώτη φορά ο φετινός αγώνας καλεί τους δρομείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους, και με τη συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, να μετατρέψουν τη συμμετοχή τους σε ένα Πρωτοχρονιάτικο δώρο προς τα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Κάθε δρομέας που θα λάβει μέρος στον αγώνα μπορεί να προσφέρει ένα συμβολικό ποσό συμμετοχής (ελάχιστο προτεινόμενο ποσό: €5), το οποίο θα διατεθεί εξ ολοκλήρου σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής του. Με την συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα τριπλασιαστεί, και θα διατεθεί σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μεγαλώνοντας το δώρο που οι ίδιοι οι δρομείς έχουν προσφέρει.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση έχουν αφιερώσει το έργο τους στην προστασία και προάσπιση των παιδιών. Έχουν επιλεγεί βάσει του αποδεδειγμένου έργου τους, ο καθένας στον τομέα ειδίκευσής του, και αποτελούν μακροχρόνιους συνεργάτες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Οι οργανισμοί που θα ενισχυθούν στον φετινό αγώνα είναι: η Αμυμώνη, η ΕΛΕΠΑΠ, και η Φλόγα.

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 2019

Για να δηλώσετε συμμετοχή επισκεφθείτε το www.SNF.org.

Ο SNF RUN: 2019 FIRST RUN δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Ωστόσο θα υπάρξει επίσημη χρονομέτρηση ώστε όλοι οι δρομείς να γνωρίζουν τις επιδόσεις τους στην κατάκτηση του πρώτου στόχου του 2019. Θα πραγματοποιηθεί επίσης απονομή μεταλλίων στις 3 πρώτες νικήτριες και τους 3 πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης.

Γνωρίστε τους οργανισμούς και τα προγράμματα που θα ενισχυθούν από τον αγώνα!

>Αμυμώνη: Πρόγραμμα Φωλιά Δραστηριοτήτων

Η Φωλιά Δραστηριοτήτων είναι ένας χώρος αισθητηριακών ερεθισμάτων για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, ο οποίος διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Πρόκειται για μια μικρής κλίμακας κατασκευή, που προσομοιάζει σε «φωλιά» καθώς παρέχει την ασφάλεια και τη δυνατότητα στο παιδί να επεξεργαστεί αυτόνομα ποικίλα μικροαντικείμενα που αφυπνίζουν τις αισθήσεις του. Τα οφέλη που προσφέρει η δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα άσκησης του παιδιού, την εξερεύνηση ήχων, αισθήσεων και αντικειμένων σε χρόνο κατάλληλο για το κάθε παιδί, την κινητοποίηση για μάθηση και τη συγκέντρωση. Στόχος είναι το παιδί με προβλήματα όρασης που στερείται οπτικών ερεθισμάτων με σοβαρές επιπτώσεις για τους υπόλοιπους τομείς ανάπτυξής του, να έχει πρόσβαση, σε καθημερινή βάση, σε ευχάριστες δραστηριότητες, υπό συνθήκες οι οποίες εξασκούν τη λειτουργική του όραση και παράλληλα βελτιώνουν ολιστικά όλους τους τομείς ανάπτυξής του.

Το δώρο που θα συγκεντρώσουν οι δρομείς με την ενίσχυση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα προσφέρει την ευκαιρία σε οικογένειες, που δεν έχουν δυνατότητα, να αποκτήσουν μία Φωλιά Δραστηριοτήτων για το καθημερινό παιχνίδι και την εξάσκηση του παιδιού τους.

O Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες, Αμυμώνη, εξυπηρετεί παιδιά και ενήλικες με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες με στόχο την όσο δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση του κάθε ατόμου στην καθημερινή διαβίωση. Σήμερα παρέχει υπηρεσίες σε βρέφη και ενήλικες μέχρι 45 ετών, και στις οικογένειές τους, παρέχοντας εκπαίδευση, θεραπεία, συμβουλευτική και στήριξη.

>ΕΛΕΠΑΠ: Πρόγραμμα GO BABY GO

Το πρόγραμμα GO BABY GO, το οποίο ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο του Delaware στις ΗΠΑ, στοχεύει να δώσει σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές την ευκαιρία για ανεξάρτητη μετακίνηση, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ψυχαγωγία μέσα από το παιχνίδι. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 2 έως και 6 ετών. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ηλεκτροκίνητα παιδικά αυτοκινητάκια, τα οποία με τη βοήθεια εθελοντών και τα κατάλληλα εξαρτήματα μετατρέπονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Τα ειδικά τροποποιημένα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια, μεταξύ άλλων, δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί με κινητικά προβλήματα να εξερευνήσει τον περιβάλλοντα χώρο, να βελτιώσει τον προσανατολισμό, την οπτική αντίληψη, τη γνωστική και ψυχοκινητική ανάπτυξη και την ομιλία του.

Με την υποστήριξη των δρομέων και τη συμβολή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η ΕΛΕΠΑΠ στοχεύει να καλύψει το κόστος για την αγορά 50 ειδικών ηλεκτροκίνητων παιδικών αυτοκινήτων.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1937. Προσφέρει ολιστικά, διεπιστημονικά και καινοτόμα προγράμματα παρέμβασης σε 1.600 παιδιά ετησίως, με αναπτυξιακές κινητικές διαταραχές (εγκεφαλική παράλυση, μυοσκελετικές κακώσεις, κινητικές αναπηρίες λόγω γενετικών συνδρόμων ή εγκεφαλικού τραύματος) από τη γέννηση έως την ενηλικίωσή τους.

>Φλόγα: Xριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα για τις 52 Οικογένειες που Φιλοξενούνται στους Ξενώνες της

Η Φλόγα φιλοξενεί στους ξενώνες της παιδιά των οποίων οι οικογένειες ζουν εκτός Αθηνών και τα οποία υποβάλλονται σε θεραπεία καθώς νοσούν από καρκίνο. Αυτή τη γιορτινή περίοδο η Φλόγα επιθυμεί να ενώσει, έστω και για λίγες μέρες, όλη την οικογένεια για να γιορτάσει μαζί τα Χριστούγεννα.

Με τη βοήθεια των δρομέων και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η Φλόγα στοχεύει να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, για τα παιδιά που μπορούν να ταξιδέψουν, ώστε να επιστρέψουν σπίτι τους για τα Χριστούγεννα. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις των παιδιών που η κατάστασή τους δεν επιτρέπει τις μετακινήσεις, θα καλυφθούν τα έξοδα ώστε η υπόλοιπη οικογένεια να μπορέσει να ταξιδέψει για να περάσουν μαζί τις γιορτές στην Αθήνα. Το πρόγραμμα επιπλέον περιλαμβάνει την κάλυψη εξόδων για την παρακολούθηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση γιορτινών γευμάτων στους ξενώνες.

Η Φλόγα ιδρύθηκε το 1982 από γονείς παιδιών με καρκίνο, με σκοπό την παροχή της καλύτερης ιατρικής, ψυχολογικής και κοινωνικής φροντίδα σε αυτά και τις οικογένειές τους.

Ρητά αναφέρεται ότι η κατάθεση των χρημάτων θα γίνεται προς τον εκάστοτε οργανισμό που επιλέγει ο δρομέας, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας crowdfunding. Με την συνεισφορά του ΙΣΝ, το ποσό που θα συγκεντρώσει ο κάθε οργανισμός θα τριπλασιαστεί, επί παραδείγματι σε συνεισφορά δρομέα των €5, το ΙΣΝ θα συνεισφέρει επιπλέον €10, και ως εκ τούτου ο οργανισμός θα λάβει €15 από την εν λόγω συμμετοχή.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που λειτουργεί αποκλειστικά μέσω δωρεών που πραγματοποιεί το ίδιο προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

Το SNF RUN: 2019 FIRST RUN πραγματοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Tην καμπάνια crowdfunding συντονίζει η ΑΜΚΕ «HIGGS»