Σούπερ Σβέρεφ, τσάκισε τον Τζόκοβιτς! (video)

Αφού άφησε εκτός συνέχειας τον Ρότζερ Φέντερερ στα ημιτελικά, ο Σάσα Σβέρεφ επικράτησε στον τελικό του ATP Finals στο Λονδίνο, του Νόβακ Τζόκοβιτς με 2-0 σετ (6-4, 6-3) και πανηγύρισε τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας του και δέκατο συνολικά!

Επιπλέον, ο Σβέρεφ έγινε ο πρώτος Γερμανός τενίστας, μετά τον Μπόρις Μπέκερ το 1995, που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο. Στα του παιχνιδιού, ο Σβέρεφ κράτησε σταθερό το σερβίς του, πήρε τα μπρέικ που έπρεπε και πανηγύρισε απέναντι στον Σέρβο τη νίκη!

Τέλος, ο Γερμανός, εκτός των άλλων, θα πάρει 1.300 βαθμούς και θα βάλει στην τσέπη 2.509.000 δολάρια!

MAGNIFICENT!



Zverev breaks at the start of the second thanks to some brutal hitting ?#NittoATPFinals pic.twitter.com/ZIlfIKspMy