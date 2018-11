Στέφανε εσύ σούπερ σταρ! (photo+vid)

Και κουπάτος και αήττητος ο Έλληνας τενίστας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στον τελικό του Next Gen Finals επικρατώντας με 3-1 σετ του Άλεξ Ντε Μινόρ (2-4, 4-1, 4-3(3), 4-3(3)) φτάνοντας στην κατάκτηση του τουρνουά.

Στο πρώτο σετ ο Αυστραλός ήταν πιο μυαλωμένος και με όπλο το σερβίς έκανε το 1-0. Στο δεύτερο σετ ωστόσο ο Έλληνας τενίστας αντέδρασε, έπαιξε πιο μυαλωμένα και τελικώς έφτασε στην κατάκτηση του τουρνουά.

Για τον τίτλο του ο Τσιτσιπάς θα βάλει στο λογαριασμό του 407 χιλιάδες δολάρια.

? Yes @StefTsitsipas, you made it! ?



?2018 #NextGenATP Finals Champion!? pic.twitter.com/RBMNyHm3dO