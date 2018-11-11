Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/11)
Το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός επισκιάζει κάθε τι άλλο, στο πλούσιο σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων.
Τι θα δούμε σήμερα:
13:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Τσεχία-ΗΠΑ
Fed Cup by BNP Paribas
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές-Ουέσκα
LaLiga Santander
13:30 Novasports 1HD
Αταλάντα - Ίντερ
Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Λίβερπουλ-Φούλαμ
Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Ουνιόν Βερολίνου-Γκρόιτερ Φιρτ
Bundesliga 2
15:00 ΕΡΤ3
Απόλλων Λάρισας - Παναχαϊκή
Football League
15:00 Novasports 2HD
ΑΕΚ - Ατρόμητος
Super League
15:30 Novasports 1HD
Εξέλσιορ - Άγιαξ
Eredivisie
16:00 ΕΡΤ HD
Περιστέρι - Ηφαιστος Λήμνου
Basket League
16:00 Novasports 24 HD
Έμπολι - Ουντινέζε
Serie A
16:00 Novasports 4HD
Ρόμα - Σαμπντόρια
Serie A
16:15 COSMOTE SPORT 1 HD
Τσέλσι-Έβερτον
Premier League
16:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Λοκομοτίβ Κουμπάν-ΤΣΣΚΑ Μόσχας
VTB United League
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Λειψία-Λεβερκούζεν
Bundesliga
17:00 ΕΡΤ3
Αγώνας Χάντμπολ
Πρωτάθλημα Ανδρών
17:00 ΕΡΤ3
ΠΑΟΚ ΒΕΡΓΙΝΑ TV - Αερωπός Έδεσσας
Handball Premier
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Κίελο-Γκέπινγκεν
Bundesliga Χάντμπολ
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Ολυμπιακός-Λαύριο Aegean Cargo
Basket League
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπαρτσελόνα-Μπέτις
LaLiga Santander
17:15 Novasports 3HD
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
Super League
18:00 Novasports 5HD
Μαρσέιγ - Ντιζόν
Ligue 1
18:00 Novasports 4HD
Αούστρια Βιέννης - Σάλτσμπουργκ
Αυστριακό πρωτάθλημα
18:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League
18:45 COSMOTE SPORT 5 HD
FORMULA 1 GRANDE PREMIO HEINEKEN DO BRASIL
Μηχανοκίνητος αθλητισμός
19:00 ΕΡΤ1
Λαμία - Αστέρας Τρίπολης
Super League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Μπαχτσεσεχίρ-Φενερμπαχτσέ
TBF Basketball Super League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Σάλκε
Bundesliga
19:00 Novasports 2HD
Σασουόλο - Λάτσιο
Super League
19:10 ΕΡΤ2
FORMULA 1 - ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
Σάο Πάολο - Αγώνας
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Τοντέλα-Μπενφίκα
Liga NOS
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Σεβίλη-Εσπανιόλ
LaLiga Santander
19:30 Novasports 1HD
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Super League
20:00 FOX Sports
Bengals - Saints
NFL
20:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Φουενλαμπράδα-Ρεάλ Μαδρίτης
ACB Liga Endesa
21:30 Novasports 2HD
Μίλαν - Γιουβέντους
Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης
LaLiga Santander
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Σάβες
Liga NOS
22:00 Novasports 3HD
Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν
Ligue 1
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Detroit Pistons-Charlotte Hornets
NBA Regular Season