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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/11)
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Onsports Team Onsports Team 11 Νοεμβρίου 2018, 08:14
ΣΠΟΡ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/11)

Το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός επισκιάζει κάθε τι άλλο, στο πλούσιο σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων.

Τι θα δούμε σήμερα:

13:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Τσεχία-ΗΠΑ
Fed Cup by BNP Paribas

13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές-Ουέσκα
LaLiga Santander

13:30 Novasports 1HD
Αταλάντα - Ίντερ
Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Λίβερπουλ-Φούλαμ
Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Ουνιόν Βερολίνου-Γκρόιτερ Φιρτ
Bundesliga 2

15:00 ΕΡΤ3
Απόλλων Λάρισας - Παναχαϊκή
Football League

15:00 Novasports 2HD
ΑΕΚ - Ατρόμητος
Super League

15:30 Novasports 1HD
Εξέλσιορ - Άγιαξ
Eredivisie

16:00 ΕΡΤ HD
Περιστέρι - Ηφαιστος Λήμνου
Basket League

16:00 Novasports 24 HD
Έμπολι - Ουντινέζε
Serie A

16:00 Novasports 4HD
Ρόμα - Σαμπντόρια
Serie A

16:15 COSMOTE SPORT 1 HD
Τσέλσι-Έβερτον
Premier League

16:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Λοκομοτίβ Κουμπάν-ΤΣΣΚΑ Μόσχας
VTB United League

16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Λειψία-Λεβερκούζεν
Bundesliga

17:00 ΕΡΤ3
Αγώνας Χάντμπολ
Πρωτάθλημα Ανδρών

17:00 ΕΡΤ3
ΠΑΟΚ ΒΕΡΓΙΝΑ TV - Αερωπός Έδεσσας
Handball Premier

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Κίελο-Γκέπινγκεν
Bundesliga Χάντμπολ

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Ολυμπιακός-Λαύριο Aegean Cargo
Basket League

17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπαρτσελόνα-Μπέτις
LaLiga Santander

17:15 Novasports 3HD
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
Super League

18:00 Novasports 5HD
Μαρσέιγ - Ντιζόν
Ligue 1

18:00 Novasports 4HD
Αούστρια Βιέννης - Σάλτσμπουργκ
Αυστριακό πρωτάθλημα

18:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League

18:45 COSMOTE SPORT 5 HD
FORMULA 1 GRANDE PREMIO HEINEKEN DO BRASIL
Μηχανοκίνητος αθλητισμός

19:00 ΕΡΤ1
Λαμία - Αστέρας Τρίπολης
Super League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Μπαχτσεσεχίρ-Φενερμπαχτσέ
TBF Basketball Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Σάλκε
Bundesliga

19:00 Novasports 2HD
Σασουόλο - Λάτσιο
Super League

19:10 ΕΡΤ2
FORMULA 1 - ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
Σάο Πάολο - Αγώνας

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Τοντέλα-Μπενφίκα
Liga NOS

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Σεβίλη-Εσπανιόλ
LaLiga Santander

19:30 Novasports 1HD
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Super League

20:00 FOX Sports
Bengals - Saints
NFL

20:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Φουενλαμπράδα-Ρεάλ Μαδρίτης
ACB Liga Endesa

21:30 Novasports 2HD
Μίλαν - Γιουβέντους
Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης
LaLiga Santander

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Σάβες
Liga NOS

22:00 Novasports 3HD
Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν
Ligue 1

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Detroit Pistons-Charlotte Hornets
NBA Regular Season

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