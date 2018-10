Το συγκινητικό «αντίο» της Βασιλικής Μιλλούση (photo)

View this post on Instagram

Πέρασαν κιόλας 27 χρόνια από την πρώτη φορά που ένιωσα αυτό το μοναδικό συναίσθημα του να προετοιμάζεσαι για τον πρώτο σου αγώνα, στο άθλημα που αγαπάς. Μπορώ να αναπολήσω κάθε δάκρυ χαράς, κάθε δάκρυ λύπης, κάθε αγωνία, κάθε πόνο, κάθε συναίσθημα ευτυχίας, κάθε νότα της μουσικής μέσα στο γυμναστήριο, κάθε πρόσωπο που βρέθηκε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Εχθές, ήταν ο τελευταίος μου αγώνας. Δύο πράγματα σημαίνουν την αρχή και το τέλος αυτών των 27 χρόνων: η ευκολία με την οποία αποφάσισα, ότι η γυμναστική είναι αυτό που θέλω να κάνω κάθε ημέρα της ζωής μου. Και η δυσκολία με την οποία αποχωρίζομαι σήμερα αυτό που αγαπάω. Νιώθω απόλυτα συνεπής σε ότι υποσχέθηκα στον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθω ευλογημένη για το ότι φόρεσα το εθνόσημο και εκπροσώπησα την πατρίδα μου. Νιώθω ευγνώμων για όλους αυτούς που με καθοδηγούν από την αρχή έως το τέλος. Νιώθω γεμάτη από εικόνες, ήχους και χαμόγελα. Ευχαριστώ τον Κώστα Σιούτη ,την Βίκυ Αλιπράντη, την Βάλια Σαποσνικοβα, την Δόντι Αναστασία,την Ντιάνα Ντούτεβα, τον Κώστα Χατζηζήση! Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν,με υποστήριξαν.. Ευχαριστώ όλες τις συναθλήτριές μου. Ευχαριστώ Μαμά. Ευχαριστώ Μπαμπά..❣ #thankful #blessed #lastcompetition #retire