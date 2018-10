Επέστρεψε για τα καλά ο «Νόλε»: Πήρε και το Masters 1000 στην Σανγκάη ο Τζόκοβιτς (videos)

Ο Σέρβος πρωταθλητής, που αύριο θ΄ ανέλθει στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης (σ.σ. τώρα βρίσκεται στο Νο 3), κατέκτησε το Masters 1000 που φιλοξενήθηκε στην Σανγκάη, επικρατώντας στον τελικό του Κροάτη, Μπόρα Τσόριτς με 6-3, 6-4.

Και όπως αποδεικνύει περίτρανα, ο Τζόκοβιτς αφήνει οριστικά πίσω του την αγωνιστική κάμψη του 2017, τους τραυματισμούς και την χειρουργική επέμβαση, καθώς εφέτος κατέκτησε το Γουίμπλεντον και το US Open, έχοντας πλέον ως αποκλειστικό στόχο την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης μέχρι το τέλος της χρονιάς.

