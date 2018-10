Τρομερό ξυλίκι από Νουρμαγκομέντοφ στον ΜακΓκρέγκορ (vid)

Ο Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ κέρδισε τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, διατήρησε τον τίτλο του και στο τέλος έριξε και μερικές... ψιλές και έξω από το οκτάγωνο.

Ο Ρώσος μαχητής υποχρέωσε τον Ιρλανδό στον τέταρτο γύρο να παραδώσει τα όπλα του, ενώ στο φινάλε του τρίτου με ένα ασταμάτητο σφυροκόπημα ζάλισε τον αντίπαλό του. Ωστόσο, το καμπανάκι του γύρου έσωσε προσωρινά τον ΜακΚρέγκορ, ο οποίος στη συνέχεια παραδόθηκε έπειτα από μια εντυπωσιακή λαβή.

Τα σπουδαία όμως, ήρθαν μετά το τέλος του αγώνα, καθώς επικράτησε ένα χάος. Ο Νουρμαγκομέντοφ ήταν εκτός εαυτού, βγήκε από το οκτάγωνο και επιτέθηκε στο τιμ του αντιπάλου του. Παράλληλα, μέλος του τιμ του Ρώσου επιτέθηκε στον ζαλισμένο ΜακΓκρέγκορ, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει.

ALL HELL BRAKING LOOSE BETWEEN KHABIB AND MCGREGOR #UFC229 pic.twitter.com/fmaguMrEVq