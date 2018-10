HAMA: Δυναμική συμμετοχή ως πλατινένιος χορηγός στο 1st Maritime Educational Forum

Η τεράστια σημασία της ναυτικής εκπαίδευσης στην ελληνική και την παγκόσμια οικονομία και οι ευκαιρίες απασχόλησης που παρουσιάζονται στη νέα γενιά μέσω ενός εκπαιδευτικού συστήματος υψηλών προδιαγραφών συζητήθηκαν στο 1st Maritime Educational Forum που διοργάνωσε το Institute of Maritime and Economic Strategy (IMES), την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου, στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, με θέμα "Shipping, a Sea of Opportunities for the Young".