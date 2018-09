Απίστευτο ξέσπασμα Σερένα Ουίλιαμς στο US Open κατά του διαιτητή: «Είσαι κλέφτης!» (photo+videos)

Την δική της ξεχωριστή σελίδα στην Ιστορία του ιαπωνικού, αλλά και του παγκόσμιου τένις, έχει πλέον η Ναόμι Οσάκα. Η 20χρονη πρωταθλήτρια, έκανε την μεγάλη έκπληξη, επικράτησε στον τελικό του US Open της Σερένα Ουίλιαμς με 6-2, 6-4 και έγινε η πρώτη εκπρόσωπος από την «χώρα του ανατέλλοντος Ηλίου» που κατακτά ένα Γκραν Σλαμ.

Η νεαρή από την Ιαπωνία, επέβαλε τον ρυθμό της και ουσιαστικά δεν επέτρεψε στην 36χρονη Αμερικανίδα ν΄ αντιδράσει σε κανένα σημείο του αγώνα. Ωστόσο, ο τελικός «σημαδεύτηκε» από τις έντονη διαμάχη που είχε η Ουίλιαμς με τον Πορτογάλο διαιτητή, Κάρλος Ράμος.

Στις αρχές του δεύτερου σετ, ο ρέφερι της αναμέτρησης προειδοποίησε την Ουίλιαμς επειδή θεώρησε πως δεχόταν οδηγίες από τον προπονητή της. Η Αμερικανίδα αντέδρασε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποτέ δεν κλέβω για να νικήσω. Προτιμώ να χάσω», ενώ στην επόμενη αλλαγή πλευράς είπε απευθυνόμενη στον Ράμος: «Δεν έχω δεχθεί καμμία προπονητική οδηγία. Δεν έχω εξαπατήσει ποτέ και κανέναν στην ζωή μου, έχω μία κόρη και αγωνίζομαι για το σωστό. Μου χρωστάς εξηγήσεις, μία συγγνώμη».

Λίγο αργότερα κι ενώ η Οσάκα προηγείται με 4-3, η Σερένα δέχεται νέα επίπληξη (point penalty) επειδή έσπασε την ρακέτα της μετά την απώλεια του σερβίς της και ακούγεται να λέει στον Ράμος: «Μου επιτίθεσαι. Έχεις κάνει λάθος. Δεν θα διαιτητεύσεις ποτέ ξανά σε δικό μου αγώνα. Μου χρωστάς μία συγγνώμη. Εσύ είσαι ο ψεύτης. Μου έκλεψες έναν πόντο»... Και τότε, αμέσως, ο Πορτογάλος διαιτητής, σε μία εξαιρετικά σπάνια απόφαση για τα δεδομένα του τένις, τιμωρεί την Ουίλιαμς με ένα γκέιμ (game penalty), η Οσάκα προηγείται πλέον με 5-3, για να φθάσει τελικά στην ιστορική νίκη με 6-4.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, η Οσάκα δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ειλικρινά δεν άκουγα τι έλεγαν. Ο κόσμος έκανε πολύ θόρυβο και δεν μπορούσα ν΄ ακούσω. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν γύρισα την πλάτη μου, είδα το σκορ στο 5-3. Τα έχασα για λίγο. Ομως ήξερα ότι πρέπει να παραμείνω συγκεντρωμένη σε όλο το υπόλοιπο του ματς, γιατί διαφορετικά, γνώριζα πως θα μπορούσε να φτάσει στην ανατροπή. Ξέρω ότι ήθελε το 24ο Γκραν Σλαμ της καριέρας της, όλοι μιλούσαν γι΄ αυτό. Όταν βρίσκομαι στο κορτ, παύω να είμαι μία θαυμάστρια της Σερένα. Είμαι απλά μία τενίστρια που αντιμετωπίζει μία άλλη. Όμως μετά όταν με αγκάλιασε στο φιλέ, έγινα ξανά παιδί. Προς το παρόν, αυτός ο τίτλος μοιάζει απίστευτος. Ίσως σε μερικές ημέρες να συνειδητοποιήσω τι έκανα. Μετά τον τελευταίο πόντο κι ενώ περπατούσα προς το φιλέ, μου φαινόταν σαν ακόμη ένας αγώνας. Όμως από την άλλη πλευρά βρισκόταν η Σερένα. Και όταν με πήρε στην αγκαλιά της, ένοιωσα υπέροχα»...

Οσον αφορά στην μεγάλη ηττημένη του τελικού, η κορυφαία Αμερικανίδα τενίστρια, σχολίασε: «Δεν είχα τον χρόνο να διαχειρισθώ όλο αυτό που συνέβη. Προσπαθώ να παραμείνω με θετική διάθεση και να βλέπω τα πράγματα από την καλή τους πλευρά. Με τον προπονητή μου (σ.σ. ο Πατρίκ Μουράτογλου παραδέχθηκε πως μιλούσε στην Σερένα) προσπάθησα να επικοινωνήσω, για να καταλάβω τι μου έλεγε. Αλλά ποτέ δεν μιλήσαμε για τον αγώνα. Ακόμη και όταν έχω το δικαίωμα, ποτέ δεν τον αναζητώ. Ενα από αυτά που λατρεύω στο τένις, είναι πως είμαι μόνη μου στο κορτ.

Δεν έλαβα καμία συμβουλή. Ο διαιτητής μου πήρε έναν πόντο. Ισχυρίσθηκε ότι έκλεψα, ενώ δεν έκλεψα. Δεν μπορώ να πω, πως εάν γύριζα πίσω θα άλλαζα κάτι απ΄ αυτά που είπα, επειδή πιστεύω ότι μου πήρε έναν πόντο. Εχω δει παίκτες να μιλούν με τον διαιτητή. Για εμένα η απόφαση του είναι σεξιστική. Εγώ θα συνεχίσω να μάχομαι για τις γυναίκες και την ισότητα! Η Οσάκα έπαιξε πραγματικά καλά και ένοιωσα ότι θα έπρεπε να κάνω πολλά πράγματα για να νικήσω. Βελτιώθηκα, όπως κάνω πάντα στην καριέρα μου. Μάχομαι διαρκώς μέχρι το τέλος και προσπαθώ να επανέρχομαι, ανεξαρτήτως από την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι».

