Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/9)

Η ομάδα του Μίκαελ Σκίμπε θέλει να κάνει ένα νέο… ξεκίνημα στη νεοσύστατη διοργάνωση της Ευρώπης και πρώτο… εμπόδιο είναι η Εσθονία στο Ταλίν. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 21:45 και η μετάδοση θα γίνει από το Epsilon TV και τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι μεταδόσεις:

13:45 Eurosport 1

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ: Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

14ο ΕΤΑΠ

14:25 COSMOTE SPORT 5 HD

Μοto GP San Marino

4ες Ελεύθερες Δοκιμές

15:05 COSMOTE SPORT 5 HD

Μοto GP San Marino

Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD

Βόρειος Ιρλανδία-Βοσνία Ερζεγοβίνη

UEFA Nations League

17:00 Eurosport 2

Ποδηλασία: Ο Γύρος της Βρετανίας

7ο ΕΤΑΠ

17:30 COSMOTE SPORT 9 HD

Ισπανία-Πορτογαλία

Euro Beach Soccer League Superfinal

18:00 Eurosport 2

Σούπερμπαϊκ: Βρετανικό Πρωτάθλημα

1oς Αγώνας

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ελβετία-Ισλανδία

UEFA Nations League

19:00 ΕΡΤ2

Μαυροβούνιο - Ελλάδα

Διεθνές τουρνουά μπάσκετ

19:00 Eurosport 1

AMEΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΠΕΝ

Τελικός Μικτού

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD

Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο

UEFA Nations League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD

Φινλανδία-Ουγγαρία

UEFA Nations League

19:10 COSMOTE SPORT 6 HD

Φλένσμπουργκ-Κίελο

Bundesliga Χάντμπολ

20:00 FOX Sports

OKLAHOMA SOONERS - UCLA BRUINS

NCAA College Football 2018

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD, EPSILON TV

Εσθονία-Ελλάδα

UEFA Nations League

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD

Λουξεμβούργο-Μολδαβία

UEFA Nations League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD

Αγγλία-Ισπανία

UEFA Nations League

23:00 Eurosport 1

AMEΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΠΕΝ

Τελικός Γυναικών

03:00 FOX Sports

STANFORD CARDINAL - USC TROJANS

NCAA College Football 2018

05:00 COSMOTE SPORT 8 HD

Tyron Woodley "The Chosen One" vs Darren Till "The Gorilla"

UFC