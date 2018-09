Στρατηγική Συνεργασία ΙΕΚ ΑΛΦΑ με Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών για το Make Place For One More Woman

Πάντα δίπλα στη νεολαία και τον Αθλητισμό, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ στηρίζει την προσπάθεια της Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και των συνεργατών της, για περισσότερες γυναίκες στον Αθλητισμό, μέσω του προγράμματος «Make Place For One More Woman».

Πιο αναλυτικά, η δημιουργία του προγράμματος «Make Place For One More Woman» ήταν απόρροια της βράβευσης της Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και Αργυρής Ολυμπιονίκη της Υδατοσφαίρισης Βούλας Κοζομπόλη, με το τιμητικό έπαθλο «Γυναίκα και Αθλητισμός 2015» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Από τότε, η κυρία Κοζομπόλη μαζί με άλλες εμβληματικές παλαίμαχους και ενεργές αθλήτριες από όλα τα σπορ, συντάχθηκαν υπέρ της προσπάθειας για περισσότερες γυναίκες στον αθλητισμό, την προπονητική καθοδήγηση και τη διοικητική στελέχωση. Το πρόγραμμα «Make Place For One Woman» τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Διεθνούς και Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.

Το ΙΕΚ ΑΛΦΑ στάθηκε άμεσα στο πλευρό του «Make Place For One More Woman» και υποστήριξε το Τουρνουά «We Love Basketball For Girls», που συνδιοργανώνει με την εμβληματική Ολυμπιονίκη της Καλαθοσφαίρισης Τατιάνα Καββαδία. Το τουρνουά αυτό, εκτός από τον φιλανθρωπικό σκοπό που επιτελεί για τα καρκινοπαθή παιδιά, παροτρύνει εκατοντάδες κορίτσια να ασχοληθούν με το άθλημα του μπάσκετ και να παραμείνουν σε αυτό.

Εκτός από την οργανωτική υποστήριξη του Τουρνουά, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ με το Τμήμα Αισθητικής & Μake Up ανέλαβε να κάνει face και body painting σε νεαρές αθλήτριες, ενθουσιάζοντας τα παιδιά και τους γονείς τους και αναδεικνύοντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο των σπουδαστών του εν λόγω τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση του Τουρνουά, η κα Τατιάνα Καββαδία δήλωσε: «Προσδοκώντας σε μια διαρκή συνεργασία μαζί σας, είμαι πολύ ευτυχής που φορείς σαν το ΙΕΚ ΑΛΦΑ συμπλέουν με την προσπάθεια για περισσότερες γυναίκες στον Αθλητισμό και μας βοηθούν, ώστε να προσελκύσουμε περισσότερα κορίτσια στο μπάσκετ».

Επιπλέον, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του «Make Place For One More Woman» για την επαγγελματική απασχόληση περισσότερων κοριτσιών τόσο στην προπονητική καθοδήγηση, όσο και στον κλάδο της Υγείας και τη διοικητική στελέχωση, είναι απαραίτητο τα κορίτσια να λάβουν την κατάλληλη επιμόρφωση και εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Τομείς Προπονητικής, Υγείας και Business του ΙΕΚ ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ελληνικής Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ), διαθέτουν στο πλαίσιο της στήριξης του προγράμματος «Make Place For One More Woman» 10 υποτροφίες σπουδών στην Προπονητική, τη Φυσικοθεραπεία και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων για κορίτσια που ασχολούνται με το Handball ή είναι συγγενείς παικτών Handball, ώστε να αξιοποιήσουν σε επαγγελματικό πια επίπεδο τόσο στις δομές της Ελληνικής Χειροσφαίρισης, όσο και γενικότερα στον κλάδο του Αθλητισμού,

το υψηλό επίπεδο των γνώσεων που θα λάβουν, σπουδάζοντας στις περιζήτητες ειδικότητες «Προπονητής Αθλημάτων», «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή», «Στέλεχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων».

Η Ολυμπιονίκης της Πάλης και Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών κα Βούλα Ζύγουρη, η οποία έχει εμπλακεί από την πρώτη στιγμή στο project του «Make Place For One More Woman», δίνοντας και προσωπικούς αγώνες για την ισότητα των γυναικών στον Αθλητισμό και τη ζωή, αφού ευχαρίστησε τον κ. Σοφοκλή Ξυνή για την στήριξή του στον Αθλητισμό και στην εκπαίδευση νέων αθλητών, έδωσε τις υποτροφίες στα κορίτσια και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία, επισημαίνοντας ότι στη ζωή παλεύουμε για να κερδίσουμε αυτά που επιθυμούμε και πως θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που θα λάβουν στα Τμήματα Προπονητικής, Φυσικοθεραπείας και Business του ΙΕΚ ΑΛΦΑ με τον καλύτερο τρόπο.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και επικεφαλής του προγράμματος «Make Place For One More Woman» κα Βούλα Κοζομπόλη, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Όταν ξεκίνησα την υλοποίηση του προγράμματος Make Place For One More Woman σε συνεργασία με τη Διεθνή και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, προσδοκούσα στη συνεργασία μεγάλων οργανισμών για την επίτευξη του στόχου μας. Θέλω να εκφράσω τις προσωπικές μου ευχαριστίες στον κ. Ξυνή για την υποστήριξη που μας δίνει, ώστε οι γυναίκες να λάβουν τη θέση που τους αρμόζει στο αθλητικό στερέωμα, την προπονητική καθοδήγηση, την αθλο-υγειονομική περίθαλψη και τη διοικητική στελέχωση.

Εύχομαι η συνεργασία μας, όπως ξεκίνησε δυναμικά με τα αθλήματα του μπάσκετ και του χάντμπολ, να εξελιχθεί αναλόγως και με όλα τα υπόλοιπα».

