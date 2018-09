Τένις: Στον ημιτελικό του US Open ο Τζόκοβιτς με αντίπαλο τον Νισικόρι (video)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξασφάλισε την συμμετοχή του στον ημιτελικό του US Open, που διεξάγεται στην Νέα Υόρκη, καθώς στον προημιτελικό της διοργάνωσης, επικράτησε 6-3, 6-4, 6-4 του Αυστραλού, Τζον Μίλμαν (Νο 55 στην παγκόσμια κατάταξη).

Αντίπαλος του Σέρβου πρωταθλητή στον δρόμο για τον τελικό, θα είναι ο Ιάπωνας, Κέϊ Νισικόρι (Νο 19), που χρειάσθηκε περισσότερες από τέσσερις ώρες για ν΄αποκλείσει τον Μαριν Τσίλιτς (Νο 7) με 2-6, 6-4, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4.

Στον άλλο ημιτελικό, το «εισιτήριο» θα διεκδικήσουν ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Ράφαελ Ναδάλ με τον Αργεντινό, Χουάν Μαρτιν Ντελ Πότρο (Νο 3).

