Θρίαμβος Σάκκαρη στο Σινσινάτι

Ιδανικό ξεκίνημα, με σπουδαία νίκη απέναντι στο Νο-19 του κόσμου, για την Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο-31 στην παγκόσμια κατάταξη, στον πρώτο γύρο του WTA Σινσινάτι επικράτησε 6/3 7/6(8) της 20χρονης Ναόμι Οσάκα από την Ιαπωνία και προκρίθηκε στον γύρο των «32».

Εκεί θ` αντιμετωπίσει την Εσθονή, Ανέτ Κονταβέιτ. Η 22χρονη, η οποία είναι Νο-30 στη παγκόσμια κατάταξη, στον πρώτο γύρο νίκησε 6/3 6/0 την Τσέχα Στρίκοβα.

