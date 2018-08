Στέφανος Τσιτσιπάς: Η αποθέωση από Ναδάλ και η «εκτόξευση» στο Νο 15 (video)

Ο Ράφα Ναδάλ κατάφερε να κερδίσει στο Τορόντο, επικρατώντας στον τελικό του Στέφανου Τσιτσιπά, το τουρνουά Masters 1000 Νο 33 στην καριέρα του αυξάνοντας την απόσταση από τον Νόβακ Τζόκοβιτς (30), πανηγυρίζοντας συνολικά τον 80ο τίτλο του.

Ο Ισπανός τενίστας, που θα εμφανιστεί στο US Open, στα 27 Αυγούστου, για να υπερασπιστεί τον τίτλο του, μίλησε και για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

«Συγχαρητήρια στον Στέφανο για μια απίθανη εβδομάδα και χρόνια πολλά! Μπράβο για όλα, συνέχισε να δουλεύεις και νομίζω θα έχεις ένα υπέροχο μέλλον, έχεις πίσω σου ένα σπουδαίο τιμ και σου εύχομαι τα καλύτερα», τόνισε από μικροφώνου μετά την επιτυχία του στο Τορόντο ο Ναδάλ.

Να σημειωθεί ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, από την πορεία του μέχρι τον τελικό του Rogers Cup κέρδισε 500.340 δολάρια.

Στο Νο 15 της παγκόσμιας κατάταξης ATP

Όπως αναμενόταν, μετά την εκπληκτική του διαδρομή στο Rogers Cup στο Τορόντο, ο Στέφανος Τστιτσιπάς, έκανε άλμα 12 θέσεων και βρέθηκε 15ος στην παγκόσμια κατάταξη της ATP!

Ο 20χρονος Έλληνας πρωταθλητής του τένις, συγκεντρώνει 2.089 βαθμούς, στην κατάταξη που στην κορυφή της στέκεται βρίσκεται πάντα ο Ράφα Ναδάλ με 10.220 βαθμούς.

Πίσω από τον Ισπανό πρωταθλητή, βρίσκεται ο Ελβετός, Ρότζερ Φέντερερ με 6.480 βαθμούς, ενώ το «βάθρο» συμπληρώνει ο Αργεντινός Ντελ Πότρο (5,410), που ανέβηκε μία θέση. Οσον αφορά στον Νικ Κύργιο, υποχώρησε μία θέση (στο Νο 18), ενώ ο Μάρκος Παγδατής παρέμεινε 93ος.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 10.220 βαθμοί

2. Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 6.480

3. Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο (Αργεντινή) 5.410

4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.845

5. Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία) 4.700

6. Κέβιν Άντερσον (Νότια Αφρική) 4.535

7. Μάριν Τσίλιτς (Κροατία) 4.085

8. Ντόμινικ Τιμ (Αυστρία) 3.665

9. Τζον Ίσνερ (ΗΠΑ) 3.570

10. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.455

...

15. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 2.089

"Congratulations Stefanos for a great week - and happy birthday!"@RafaelNadal with some lovely words for the birthday boy today.#RogersCup pic.twitter.com/UBl5x6eqKA