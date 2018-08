«Happy birthday to you» στον Τσιτσιπά πριν την μεγάλη «μάχη» με Ναδάλ! (video)

Την ημέρα των γενεθλίων του ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ράφα Ναδάλ στον τελικό του Rogers Cup. Ο αγώνας αρχίζει στις 23:00 και αυτή την ώρα ο Έλληνας τενίστας κάνει «ζέσταμα». Στις κερκίδες βρίσκονται ήδη πολλοί συμπατριώτες μας και μη που προσπάθησαν να «ντοπάρουν» τον εορτάζοντα ενόψει του... μεγάλου τελικού! Άρχισαν να τραγουδούν «happy birthday to you» και ο Τσιτσιπάς δεν παρέλειψε να τους ευχαριστήσει για την έκπληξη…

? Happy birthday to Stefanossss ???



The crowd sings happy birthday to Stefanos Tsitsipas, who turns 20 today, as he warms up ahead of the #RogersCup final ? pic.twitter.com/lGVJ5fJj3f