«Ασημένιοι» Γκαϊδατζής και Σχιζοδήμος! (photo)

Δεν σταματούν οι επιτυχίες για την Ελλάδα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Την Κυριακή (12/8) το πλήρωμα του Πέτρου Γκαϊδατζή και Γρηγόρη Σχιζοδήμου έκανε μια συγκλονιστική κούρσα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας εφήβων που διεξάγεται στην Τσεχία.

Το ελληνικό δίδυμο ήταν στην διάρκεια του τελικού στην τρίτη θέση αλλά με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ κατέκτησε στο τέλος το ασημένιο μετάλλιο.

Μπροστά από τους Γκαϊδατζή και Σχιζοδήμο τερμάτισε το πλήρωμα της Γερμανίας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ενώ τρίτο κατετάγη το πλήρωμα της Τσεχίας.

Η τελική κατάταξη:

1. Γερμανία 06:26.390

2. Ελλάδα 06:29.570

3. Τσεχία 06:31.670

4. Ιταλία 06:34.770

5. Λευκορωσία 06:36.680

6. Πολωνία 06:39.730

