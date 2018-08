Τρελαίνει κόσμο ο Τσιτσιπάς, στον τελικό με Ναδάλ!

Αντίπαλός του στον τελικό θα είναι ο κορυφαίος της παγκόσμιας κατάταξης Ράφαελ Ναδάλ, κάτοχος 17 τίτλων Grand Slam και 79 τίτλων συνολικά, ο οποίος κέρδισε τον 22χρονο Ρώσο Κάρεν Κασάνοφ, νο 38 στον κόσμο.

Ο Τσιτσιπάς, που βρισκόταν στην 168η θέση στην κατάταξη της ATP πριν από μόλις πριν από μία εβδομάδα, θα ανέβει στο νούμερο 15 τη Δευτέρα—τουλάχιστον. Αν καταφέρει να κερδίσει το τουρνουά, θα ανέβει στη 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

«Δεν θα μπορούσα να έχω πετύχει τίποτα καλύτερο σε ένα και μόνο τουρνουά από το να κερδίσω όλους αυτούς τους παίκτες που βρίσκονται πολύ ψηλά στην κατάταξη, παίζοντας καταπληκτικό τένις», είπε ο Τσιτσιπάς. «Είμαι σίγουρος ότι το κοινό δεν το περίμενε. Ούτε καν εγώ το περίμενα», παραδέχθηκε. «Πήγα πολύ καλά μέχρι τώρα κι είμαι ψυχολογικά έτοιμος για τον τελικό».

Μετά τη δεύτερη νίκη του επί του νοτιοαφρικανού Κέβιν Άντερσον, έπειτα από εκείνη στο Εστορίλ τον Μάιο, ο νεαρός απέσπασε τα εύσημα του αντιπάλου του. «Είναι προφανώς πολύ δύσκολο να χάνεις ένα ματς σαν αυτό, τόσο αμφίρροπο, σε αυτή τη φάση του τουρνουά», είπε ο Άντερσον. «Έκανα ό,τι μπορούσα. Θεωρώ ότι (ο Τσιτσιπάς) έπαιξε κατά διαστήματα πολύ καλό τένις, ειδικά όταν μέτραγε πιο πολύ. Είχα δύο ευκαιρίες για μπρέικ στο τέλος του δεύτερο σετ και άλλη μία στο τρίτο. Δεν έχασε ούτε ένα (σετ) που σέρβιρε. παιξε πάρα πολύ καλά (...) Στο ένα ματς πόιντ που είχα, έκανε ένα απίστευτο διαγώνιο μπάκχαντ γουίνερ. Ήταν πολύ εντυπωσιακή η προσπάθειά του», είπε.

Ο Τσιτσιπάς θα προσπαθήσει να γίνει ο πρώτος τενίστας μετά τον Άλμπερτ Πόρτας στο Αμβούργο το 2001 που θα κερδίσει τον πρώτο του τίτλο στο ATP World Tour σε ένα τουρνουά Masters 1000.

Ο νεαρός έχει καταπλήξει πολλούς με την πορεία του στο τουρνουά: ακόμα και ειδικοί απορούν πώς κατέφερε να κάνει τόσες ανατροπές, ειδικά όταν επικράτησε του προηγούμενου νικητή του Rogers Cup, του Αλεξάντερ Τσβέρεφ. Όταν ένας ρεπόρτερ τον ρώτησε «πώς ακριβώς το έκανες αυτό;» αμέσως μετά τη νίκη του στον προημιτελικό, ο 19χρονος απάντησε αυθόρμητα: «Δεν έχω ιδέα. Απλά έκανα μπρέικ και το όνειρο παραμένει ακόμη ζωντανό».

Τον Τσιτσιπά υποστηρίζουν δεκάδες χιλιάδες Ελληνοκαναδοί, που έχουν ξετρελαθεί με την πορεία του στο Rogers Cup τις τελευταίες μέρες. «Έβλεπα ελληνικές σημαίες στο γήπεδο, με επευφημούσαν στα ελληνικά (...) Ένιωθα σαν να παίζω στην Αθήνα», είπε, μετά τον θρίαμβό του επί του νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη.

