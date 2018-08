Επικός Τσιτσιπάς, «ξέρανε» και τον Ζβέρεφ!

Ο Τσιτσιπάς, Νο-27 στον κόσμο, έχασε το πρώτο σετ με 6/3, βρέθηκε πίσω στο δεύτερο με 5/2, όμως στο υπόλοιπο ματς έδειξε χαρακτήρα μεγάλου παίκτη, ανατρέποντας την εις βάρος του κατάσταση. Κατέκτησε το δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ με 13/11, ενώ κυριάρχησε και στο τρίτο σετ με 6/4. Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι ο 32χρονος Νοτιοαφρικανός Κέβιν Άντερσον (Νο-6 στον κόσμο), ο οποίος νωρίτερα σήμερα επικράτησε 6/2 6/2 του Βούλγαρου Ντιμιτρόφ.

Για τον Τσιτσιπά, ο οποίος με τη νίκη επί του Ζβέρεφ θα βρεθεί στην πρώτη 20άδα της παγκόσμιας κατάταξης την επόμενη εβδομάδα, αυτή ήταν η τέταρτη νίκη επί αντιπάλων που βρίσκονται υψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη στο συγκεκριμένο τουρνουά, με σπουδαιότερη αυτή επί του του Νόβακ Τζόκοβιτς των 13 τίτλων σε Γκραν Σλαμ με 6/3, 6/7(5), 6/3.

The run continues for @StefTsitsipas!



Takes out defending champion Zverev 3-6 7-6(11) 6-4.#RogersCup pic.twitter.com/YPWqkYqsp0