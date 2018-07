Ο Έλληνας τενίστας θέλησε με μήνυμά του στα social media να δηλώσει την στήριξή του στους πληγέντες της Αττικής από τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ παράλληλα, ζητά από τον κόσμο να βοηθήσει τον φίλο του Αλέξανδρο, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο και αναρρώνει από εγκαύματα στο σώμα του.

Για τον λόγο αυτό, άνοιξε ένα fundraiser στο Facebook, ζητώντας την προσφορά του κόσμου, εξηγώντας πως ο ίδιος θα δωρίσει 5 χιλιάδες δολάρια για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Δείτε…

Please help me raise money for my good friend Alex who is currently in the hospital. He lost everything and he needs our help!



More information on how you can donate and help Alex get back to his feet in the description of this video.https://t.co/nSnQn4K3So pic.twitter.com/bcGATcyqQo