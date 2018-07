Antetokounbros 5K Run: Η Αθήνα έτρεξε με Γιάννη και Θανάση ενάντια σε όλα τα εμπόδια (photos)

Περισσότεροι από 2.500 δρομείς έτρεξαν μαζί με τον Γιάννη & τον Θανάση Αντεντοκούνμπο στο AntetokounBros 5K Run με σύνθημα «We are all bros».

Σημείο εκκίνησης του αγώνα ήταν το γήπεδο μπάσκετ του Τρίτωνα στα Σεπόλια, το οποίο αποτελεί το σημείο αναφοράς για τη ζωή και πορεία των AntetokounBros.

Η γειτονιά που μεγάλωσαν, τους υποδέχθηκε μαζί με χιλιάδες δρομείς και θεατές σε μια μεγάλη γιορτή ενάντια στα στερεότυπα, τα εμπόδια και τις διακρίσεις.

Στη διάρκεια του αγώνα των 5Κ, τα δύο αδέλφια έγιναν «ένα» με τους δρομείς γιορτάζοντας τα ιδεώδη της αλληλεγγύης, της ομαδικότητας και της διαφορετικότητας. Ανεξάρτητα από πού προέρχεσαι, από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζεις, τα ιδεώδη του αθλητισμού είναι ο δρόμος που μπορεί να σε οδηγήσει μέχρι τον τερματισμό. Αυτό είναι το μήνυμα των AntetokounBros, το οποίο μοιράστηκαν με μικρούς και μεγάλους σε αυτό τον συμβολικό αγώνα δρόμου.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στους δρόμους και τις γειτονιές της Αθήνας για να παρακολουθήσει και να ενθαρρύνει τους δρομείς. Μοναδικό παλμό έδωσε η ομάδα κρουστών Batala Αtenas που εμψύχωσαν την προσπάθεια όλων λίγο πριν τον τερματισμό έξω από το Καλλιμάρμαρο.

Ο τερματισμός βρήκε όλους τους συμμετέχοντες να γιορτάζουν μαζί με τους AntetokounBros την επίτευξη αυτής της συμβολικής διαδρομής και να επιβεβαιώνουν το σύνθημα «We are all bros».

Στο AntetokounBros 5K Run συμμετείχαν νέοι από την «Κιβωτό του Κόσμου» και τον αθλητικό σύλλογο «Τρίτων» στα Σεπόλια, οι οποίοι πριν τον αγώνα είχαν την ευκαιρία να προετοιμαστούν μέσα από προπονήσεις που διοργάνωσε η Nike πριν και τις οποίες ηγήθηκαν προσωπικότητες του αθλητικού και καλλιτεχνικού χώρου.

Παράλληλα η Nike προσκάλεσε ομάδες δρομέων από το Βερολίνο, το Μιλάνο και το Λονδίνο, που έγιναν μέρος του κινήματος «We are all bros» και έτρεξαν στον αγώνα.

Μεγάλοι χορηγοί και υποστηρικτές του AntetokounBros 5K Run, ήταν το STR8, η Aegean, η 21Κ και η Οctagon.

Όλα τα έσοδα από τις εγγραφές του αγώνα θα διατεθούν για την υποστήριξη των αναγκών και του έργου του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου».

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.

#ANTETOKOUNBROS #WEAREALLBROS