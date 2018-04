Έρευνα-επος: Όσα περισσότερα μπινελίκια ρίχνεις στο γυμναστήριο τόσο καλύτερα αποτελέσματα

Πας στο γυμναστήριο, δίνεις όλο σου το «είναι» για μια άσκηση και εκεί στο τέλος που πρέπει να τα δώσεις όλα ρίχνεις και ένα «γ@μώ το σπίτι σου». Μην ανησυχείς, κανείς δεν θα σε κράξει. Κάποτε μπορεί η μαμά και ο μπαμπάς, εμείς πάλι όχι. Ίσα-ίσα που θα σου δώσουμε και συγχαρητήρια. Γιατί ουσιαστικά απέδειξες πως σε ένοιαξε το αποτέλεσμα και τα έδωσες όλα.

Και κάπου εδώ που σου δίνουμε επαίνους για τα μπινελίκια έρχεται και η έρευνα του Journal of Psychology of Sports and Exercise για να σου δώσει επιπλέον καύσιμα για «καντήλια» την ώρα που γυμνάζεσαι.

Και γιατί αυτό; Διότι πολύ απλά παρατηρήθηκε ότι όταν βρίζεις μπορείς να έχεις παραπάνω ένταση και δύναμη.



