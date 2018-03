Γιατί θα είμαι στο Athens Throwdown 2018!

3) Για να κάνεις τα ψώνια σου και να ενημερωθείς για όλες τις νέες τάσεις στην έκθεση που θα υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο, με περισσότερα από 20 περίπτερα, από την GearUp, τους χρυσούς χορηγούς Ορθοδυναμική, Sumezu, Massa Massa, Red Bull, Νίκας, Powerdot, Stathatos Athletics, no80511.gr και Stance, τους αργυρούς χορηγούς QNT Greece, Anthrax Machines, X-Treme Stores, Amistim και Matrix, καθώς και τους υποστηρικτές Virus Performance, Ostracon, Epson, Physiomart, Fran Cindy, Comex Health Solutions, Luvski και Expertise Security. Το μασάζ των αθλητών έχει αναλάβει η Pain Treatment Massage.

4) Γιατί η διοργάνωση υποστηρίζεται ενεργά από 51 ελληνικά και κυπριακά boxes και συγκεκριμένα τα CrossFit South Factory, Royal CrossFit, The Core Force CrossFit, Fitness Factory Volos Box, CrossFit Kallithea, Mad Hall CrossFit, CrossFit Chalkida, The Lab., ΣtiGmA Box, Strength Box Serres, Cross Garage, Technopolis Fitness Box, White Box CrossFit, Athens Lions Box, Black Box, Gazi CrossFit, FitAsFAk, Kalamata CrossFit, Warehouse, CrossFit IronCage, CrossFit Psychiko nine76, cKc Fitness, Black Box Cross Fitness, Grenade Gym Thessaloniki, CrossFit Chalandri, Cross Generation, Porto Leone CrossFit, CrossFit Piraeus, Workout District, CrossFit Factory, Hephaestus Forge, CrossFit Mytilini, 92 CrossFit Station, Box 33, CrossFit Cosmos at Gymnasium, Outlaw Box, Kifissia Campus CrossFit, Aris Underground Box, Sons of Fitness, CrossFit Corfu, Fitness Riders, CrossFit Coast, CrossFit Room, Northzone CrossFit, The Thruster Box, Team Rogue Forge, NK Fitness Club, CrossFit Volos, Workout Hall, Aggressive Fitness και NRG Box.

5) Για να ενισχύσεις την προσπάθεια Ελλήνων και ξένων αθλητών, 360 από τους οποίους θα αγωνιστούν σε ατομικό επίπεδο και 240 σε ομαδικό (80 ομάδες των τριών ατόμων). Παράλληλα για να στηρίξεις τη διάδοση του αθλήματος, που τόσο αγαπάς, στη χώρα μας.

6) Γιατί η είσοδος παραμένει ελεύθερη για όλους.

Πάρε λοιπόν τους φίλους σου και έλα στο Ολυμπιακό Γήπεδο Τάε Κβο Ντο στις 20, 21 και 22 Απριλίου για να ζήσεις από κοντά τη μαγεία του Fitness. Ραντεβού στο Φάληρο!

Official Broadcaster της διοργάνωσης είναι η Nova. Χορηγοί επικοινωνίας τα OnSports, The Box News, Fitness Motivation Hellas και Ratpack.