Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υποψήφιος στα βραβεία Laureus!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος διαπρέπει στα παρκέ του NBA, είναι ένας από τους υποψήφιους για το βραβείο της αποκάλυψης της χρονιάς για το 2017 (breakthrough of the year), μαζί με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Κιλιάν Μπαπέ, τη Λετονή τενίστρια Γελένα Οσταπένκο, τον Ισπανό γκόλφερ Σέρχιο Γκαρσία, τον Βρετανό πυγμάχο Αντονι Τζόσουα και τον Αμερικανό κολυμβητή Κάλεμπ Ντρέσελ. Η ανακοίνωση του νικητή και η απονομή του βραβείου θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου, στο Μονακό.

Το βραβείο του κορυφαίου αθλητή για το 2017 διεκδικούν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Ράφα Ναδάλ, ο Μο Φάρα, ο Λιούις Χάμιλτον και ο Βρετανός ποδηλάτης Κρις Φρουμ. Στις γυναίκες, υποψήφιες είναι η Γκαμπρίνιε Μουγκουρούθα, η Άλισον Φέλιξ, η Κάστερ Σεμένια, η Σερένα Ουίλιαμς, η Κέιτι Λεντέκι και η Αμερικανίδα σκιέρ Μικαέλα Σίφριν. Το βραβείο της καλύτερης ομάδας διεκδικούν η εθνική ομάδα τένις της Γαλλίας, η ομάδα Φόρμουλα Ενα της Μερτσέντες, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, η ιστιοπλοϊκή ομάδα Emirates Team New Zealand, η Ρεάλ Μαδρίτης και οι Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς του NFL. Στην κατηγορία Comeback of the year είναι εκ νέου υποψήφιος ο Ρότζερ Φέντερερ, μαζί με την ποδοσφαιρική Μπαρτσελόνα, τη Σάλι Πίρσον, τον Τζάστιν Γκάτλιν, τον Βαλεντίνο Ρόσι και τη βραζιλιάνικη Σαπεκοένσε.