Το Χ Motor Festival των Τρικάλων ανοίγει τις… πύλες του!

Η ώρα για το πιο γιορτινό, ανατρεπτικό κι εντυπωσιακό event της μηχανοκίνησης έφτασε! Καθημερινά από τις 26 έως και τις 30 Δεκεμβρίου, από τις 2 μ.μ. έως και τις 9:30 μ.μ., επαγγελματίες οδηγοί απ’ όλη την Ελλάδα και το κυριότερο απ’ όλους τους χώρους του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα προσφέρουν φαντασμαγορικά shows, που θα μείνουν αξέχαστα σε μικρούς και μεγάλους!

Ως γνωστόν για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα στηθούν στον ίδιο χώρο, το «Meteora Race Park», τόσο ασφάλτινη όσο και χωμάτινη αρένα, δίπλα στον ιστορικό «Γύρο του Θανάτου»! Μάλιστα οι χώροι για τους επισκέπτες - εκεί όπου θα βρίσκονται και οι εκθέτες με ό,τι πιο καινούργιο από το χώρο της μηχανοκίνησης - θα είναι καλυπτόμενοι, ώστε οι θεατές να παρακολουθούν ανεπηρέαστοι από τα καιρικά φαινόμενα τους επαγγελματίες οδηγούς να δίνουν τις… μαγικές τους παραστάσεις.

O διοργανωτής Μιχάλης Κοντιζάς ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες της συνολικά 700 μέτρων πίστας και θα κάνει πράξη την υπόσχεσή του για το πιο φαντασμαγορικό event στην ιστορία του Motor Festival και στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα.

Το πρόγραμμα του Χριστογεννιάτικου Χ Motor Festival των Τρικάλων καθημερινά περιλαμβάνει τα εξής:

On Road Arena (ασφάλτινη)

Drift show, διαμορφωμένα εμπόδια με κάδους για τα 4Χ4, Trial Show με τον Λευτέρη Πίππο, Φορτηγά (Truck Show), Άλματα από ειδικά διαμορφωμένη ράμπα με τον Νώντα Λογοθέτη, Team Kafrovic with Motor Bikes με τη συνοδεία του ράπερ MC Gkioyzman που θα ραπάρει στην αρένα.

Off Road Arena (χωμάτινη)

Λέσχη «4x4» της Θεσσαλίας, Dirty Games από τα… τέρατα του Motor Festival , Endurο και Motocross Show στη χωμάτινη αρένα 30 μέτρων με εμπόδια, κορμούς, πετάγματα και πολλή σκόνη και χώμα που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη

Γύρος του θανάτου

Ο Άκης Ανδρέου ανά ώρα θα.. κόβει την ανάσα στους θεατές με τα ακροβατικά του μέσα στο «βαρέλι», στο πιο ιστορικό show της μηχανοκίνησης.

Dance shows

Ακροβατικά- car wash – twerk choreography από τις εντυπωσιακές χορεύτριες του Motor Festival, Photo Shooting για τον κόσμο που θα παρακολουθήσει το event, led show, fire show, body painting, mirror show, Sanda Claus Concept, free style dance.

O μάγος Σανκάρα

Τη δική του παράσταση στο Χ Motor Festival θα δώσει ο μάγος Σανκάρα, που υπόσχεται ότι θα προσφέρει απόδραση από τη… λογική.

Το πλήρες πρόγραμμα (ανά ώρες) του 10ου Motor Festival μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα www.motorfestival.gr.

Το ραντεβού έχει δοθεί. Καθημερινά από τις 2 μ.μ. έως και τις 9:30 μ.μ. από τις 26 έως και τις 30 Δεκεμβρίου στην πίστα «Meteora Race Park» το X Motor Festival θα… τρελάνει κόσμο!