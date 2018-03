Xbox One X: H πιο δυνατή κονσόλα του κόσμου είναι εδώ!

Μοναδική εκδήλωση για το παγκόσμιο λανσάρισμα του Xbox One X.

Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2017 – Το Xbox One X της Microsoft έκανε την επίσημη πρεμιέρα του παγκοσμίως, φέρνοντας μια νέα εποχή αληθινού 4Κ entertainment και προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία στους gamers όλου του κόσμου. Με 40% μεγαλύτερη ισχύ, το Xbox One X, είναι η πιο δυνατή κονσόλα στον κόσμο.

Η παρουσίαση του Xbox One X πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, στο 48 Urban Garden σε μία μοναδική εκδήλωση με ατελείωτο gaming και πολλές εκπλήξεις. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Πέγκυ Αντωνάκου, μαζί με τον Federico Enrico, Υπεύθυνο Δικτύου Πωλήσεων Mediterranean Cluster, υποδέχθηκαν τους καλεσμένους που έδειξαν εντυπωσιασμένοι από τη νέα κονσόλα. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν εμπορικοί διευθυντές καταστημάτων λιανικής, διανομείς, δημοσιογράφοι, αθλητές, influencers, celebrities και gamers, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα πιο διάσημα παιχνίδια στις νέες Xbox One X κονσόλες, βιώνοντας την απόλυτη gaming εμπειρία.

Ανάμεσα τους, ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρίκους, Λευτέρης Πετρούνιας, ο ασημένιος Ολυμπιονίκης του ταεκβοντό, Αλέξανδρος Νικολαϊδης, ο πρωταθλητής του Euro 2004, Τραϊανός Δέλλας, η παγκόσμια πρωταθλήτρια ανοιχτής κολύμβησης, Κέλλυ Αραούζου, ο ομοσπονδιακός προπονητής κολύμβησης, Νίκος Γέμελος, ο τραγουδοποιός και ηθοποιός, Πάνος Μουζουράκης, η παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου, η δημοσιογράφος, Πόπη Τσαπανίδου, ο δημοσιογράφος – ραδιοφωνικός παραγωγός, Λάμπρος Κωσταντάρας και ο παρουσιαστής Χρήστος Νέζος. O Street Artist, Skitsofrenis, έφερε την τέχνη του δρόμου, στο 48 Urban Garden, με ένα μοναδικό γκράφιτι, εμπνευσμένο από το Xbox One X.

Το Xbox One X έφτασε στην Ελλάδα μαζί με περισσότερους από 70 Xbox One X Enhanced τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των Forza Motorsport 7, Assassin’s Creed Origins, Middle-earth: Shadow of War, και FIFA 18, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμοι ακόμα περισσότεροι τίτλοι.

Το Xbox One X δεν είναι μόνο η πιο δυνατή κονσόλα στον κόσμο, αλλά και το μικρότερο και πιο πλούσιο σε χαρακτηριστικά Xbox που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Ο Phil Spencer, head του Gaming για την Microsoft, δήλωσε σχετικά: «Χτίζουμε το Xbox One X, την πιο δυνατή κονσόλα στον κόσμο, με στόχο να κάνουμε πραγματικότητα το όραμα των δημιουργών παιχνιδιών και να δώσουμε σε όλους τους gamers την καλύτερη κονσόλα για παλιά και νέα παιχνίδια. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε την πιο ισχυρή κονσόλα με πρόσβαση σε περισσότερους από 1.300 τίτλους και 220 αποκλειστικότητες».

Η ισχύς του Xbox One X είναι τέτοια ώστε να μπορεί να αποδίδει αληθινό 4K gaming, με High Dynamic Range, σε ένα οπτικό πακέτο που ξεπερνά ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Η εμπειρία όλων των παιχνιδιών του Xbox One γίνεται ακόμη καλύτερη, με βελτιωμένες υφές, ομαλότερες ταχύτητες καρέ και ταχύτερους χρόνους φόρτωσης, ακόμα και σε τηλεόραση 1080p. Το Xbox One X είναι το μοναδικό προϊόν στον κόσμο που συνδυάζει όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε μια καταπληκτική συσκευή:

- 4K gaming για τα blockbuster παιχνίδια

- Ενσωματωμένο 4K Ultra HD Blu-ray player

- 4K streaming δυνατότητες

- High Dynamic Range υποστήριξη για παιχνίδια και βίντεο

- Κορυφαίο ήχο με υποστήριξη Dolby Atmos.