H Θεσσαλονίκη τρέχει για καλό σκοπό στο Τρέξε Χωρίς Τερματισμό

Στις 18:00 δίδεται η εκκίνηση του Υπερμαραθωνίου της Θεσσαλονίκης «Τρέξε Χωρίς Τερματισμό» που ήδη έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις.



Οι εγγραφές έφτασαν τις 5.100 και όλοι οι δρομείς, τρέχοντας ή περπατώντας, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που θα καλύψουν, θα προσφέρουν μέσω των χορηγών χρήματα για την ενίσχυση των δύο παιδικών συλλόγων «Φίλοι Μέριμνας», «Αλέξανδρος Συμεωνίδης, Φίλοι Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσκοκομείου» και της εθελοντικής οργάνωσης «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Για όσους δεν κατάφεραν να κάνουν την εγγραφή τους εγκαίρως, υπάρχει η πιθανότητα να ανοίξουν κάποιες θέσεις από άτομα που τις έκλεισαν αλλά δεν πλήρωσαν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιμένουν ανακοίνωση από την Οργανωτική Επιτροπή, το απόγευμα της Πέμπτης!

Το «4ο Τρέξε Χωρίς Τερματισμό» θα διαρκέσει 50 ώρες, ως το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στις 20:00 και οι μετέχοντες μπορούν να τρέξουν ή να περπατήσουν, για όση ώρα θέλουν, όποτε θέλουν και με το ρυθμό που θέλουν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι δρομείς θα συνοδεύονται από την εκπληκτική μουσική των ραδιοφωνικών σταθμών της πόλης, 95,1 Κοσμοράδιο, Plus Radio 102,6 και 103 ΜΟRE, θα υπάρχουν dj sets από τους Ηλία Κόζα Μόστρα, Sotiri Klisiari, Χρήστο Σταματόπουλο, ενώ στην ειδική σκηνή θα φιλοξενηθούν αρκετοί καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης, όπως τα συγκρότημα The Gang και The Kustomz, ο τραγουδιστής Γιώργος Αξάς, η ομάδα κρουστών Batala Salonica, η χορευτική ομάδα Jitterbugs καθώς και άλλοι.

Ο αγώνας διεξάγεται χάρη στη μεγάλη υποστήριξη και δραστηριοποίηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ίδιου του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα αλλά και του Δήμου Θεσσαλονίκηςμέσω του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη και του Γιώργου Δημαρέλου, Αντιδημάρχου Εκπαίδευσης και Αθλητισμού.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο ρόλο και την ανιδιοτελή προσφορά των πρεσβευτών του Τρέξε Χωρίς Τερματισμό, του Ολυμπιονίκη Ιωάννη Μελισσανίδη, του προπονητή του Αρη Παναγιώτη Γιαννάκη καθώς και στην ενεργή συμμετοχή του ηθοποιού και σεναριογράφου Γιώργου Καπουτζίδη, που όχι μόνο θα παρουσιάσει τις εκδηλώσεις, αλλά θα τρέξει και αυτός προσφέροντας στους συνανθρώπους μας, που έχουν ανάγκη.

Η παράδοση του εξοπλισμού

Η παράδοση-παραλαβή υλικού από την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 12μμ έως και το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 7μμ, θα γίνεται μόνο από την γραμματεία του αγώνα δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μεγάλοι Χορηγοί του Υπερμαραθωνίου αγώνα «4o Τρέξε Χωρίς Τερματισμό Θεσσαλονίκη», είναι τα πολυκαταστήματα attica και η MΕΒΓΑΛ.

Μεγάλος Χορηγός Υπερμαραθωνίου αγώνα 24 ωρών και Κύριος Χορηγός είναι η Βίκος.

Κύριοι Χορηγοί είναι η Εθνική Ασφαλιστική, το Μakedonia Palace, η Telco, η Trata, η Γατίδης και η Saucony.

Μεγάλοι Υποστηρικτές είναι η Herbalife, η Τunap, η Fluo, η Δημάκης, τα καταστήματα οπτικών για αθλητές Sunwear, η Lidl Hellas, η Μαυρουδής και η Petridis Cars.

Θεσμικοί Υποστηρικτές είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Ιατρικοί Υποστηρικτές είναι το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο και οι Έλληνες Διασώστες. Αθλητικοί Υποστηρικτές είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ Άρης, ο ΓΣ Ηρακλής και ο Ερμής 1877.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: trexe.gr και nofinishrun.org καθώς και στο facebook: www.facebook.com/NoFinishRun