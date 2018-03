Επική απάντηση Στεφανίδη για την… ελληνικότητά της!

Η Κατερίνα Στεφανίδη είναι υποψήφια για κορυφαία Ευρωπαία αθλήτρια της χρονιάς και η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στίβου, δίνει την ευκαιρία στους χρήστες του Facebook και του Twitter να ψηφίσουν τους… εκλεκτούς τους.

Ωστόσο, ένας χρήστης στο Twitter, ο «rewind» έστειλε ένα… χαζό μήνυμα στην Ομοσπονδία, υποστηρίζοντας πως την τελευταία δεκαετία, η Κατερίνα Στεφανίδη ζει μόνιμα στην Αμερική και για ποιο λόγο θα πρέπει να λογίζεται ως Ευρωπαία.

Όμως, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν το… άφησε έτσι και του απάντησε σε αυστηρό… τόνο: «Για να σκεφτώ…μεγάλωσα στην Ελλάδα, αγωνίζομαι για την Ελλάδα και ζω στην Ελλάδα το μισό χρόνο. Εσύ τι έχεις κάνει για την Ελλάδα;», ήταν το μήνυμά της, ενώ λίγο αργότερα, έγινε γνωστό πως ο χρήστης που είχε… κάνει την ερώτηση είναι Έλληνας.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, το ζήτημα πήρε μεγάλες διαστάσεις και άλλοι χρήστες του γνωστού μέσου κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να υποστηρίξουν την Κατερίνα Στεφανίδη, ενώ απάντηση έδωσε και ο ΣΕΓΑΣ.

Δείτε…

RT to vote for Ekaterini Stefanidi as your female European Athlete of the Year! Stefanidi cleared a 4.91m WL for the world title in London. pic.twitter.com/LfmN1RQ3QZ

the last decade she lives permanently in USA, why do you think she is European?