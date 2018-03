Τα ξεχωριστά «ευχαριστώ» της Στεφανίδη (photo)

World Champion ?New National Record 4.91m ?? and World Lead! I cannot thank my support team enough. My husband and coach @mitchkrier and agent @klocke1_ My sponsors @nike @stoiximan.gr @ucs_spirit #ethnikitrapeza @seventeen_cosmetics @lorvenn_official . Thank you all for giving me the opportunity to live my dream! Παγκόσμια Πρωταθλήτρια με νέο Πανελλήνιο ρεκόρ και καλύτερη επίδοση στο κόσμο! Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που έχουν σταθεί δίπλα μου και με έχουν βοηθήσει να πετύχω το όνειρο μου. Και βέβαια ευχαριστώ τους χορηγούς μου @nikerunning @iroesgr @ucs_spirit @seventeen_cosmetics @lorvenn_official και την Εθνική Τράπεζα. #worldchampion #london #2017 #gold #polevault #polevaulter #trackandfield #greece #athletics #nike #stoiximan #iroes #seventeen #lorvenn #ibank #nbg #thankyou

