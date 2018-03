Οι Έλληνες αθλητές αποθεώνουν την Στεφανίδη

Την πρώτη γυναίκα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, που κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή και στις τρεις μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς Αγώνες, Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ολοι ανεβάζουν μία φωτογραφία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, που πανηγυρίζει τυλιγμένη με την ελληνική σημαία ή ακόμα και το βίντεο από τις προσπάθειές της στο δρόμο για το χρυσό μετάλλιο.

Η Κατερίνα Κορακάκη έγραψε: «made of gold» (από χρυσό), «παγκόσμια πρωταθλήτρια, συγχαρητήρια Κατερίνα», ο Λευτέρης Πετρούνιας «make history» (γράφει ιστορία), ο Σπύρος Γιαννιώτης «Μπράβο Κατερίνα» και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο «Bravoo».

Είναι χαρακτηριστική επίσης η ανάρτηση μίας φίλη της Κατερίνα Στεφανίδη : «Η Ισιμπάγεβα είχε πει ότι κανείς δεν θα παρακολουθούσε επί κοντώ χωρίς αυτήν. Όμως 50.000 άνθρωποι στο Λονδίνο χόρευαν στους ρυθμούς του Ζορμπά μόλις η Στεφανίδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο».

Η Κατέρινα Στεφανίδη έκανε retweet το «ποστάρισμα» της European Athetics που ανέφερε:

Four titles in 13 months for Ekaterini Stefanidi (τέσσερις τίτλοι σε 13 μήνες για την Κατερίνα Στεφανίδη).

-Euro champ

-Olympic champ

-Euro Indoor champ

-World champ