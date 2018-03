Ο Μίκο Οϊβάνεν διαθέτει μεγάλη εμπειρία και δυναμώνει ακόμα περισσότερο την ομάδα του Πειραιά, η οποία έχει θέσει ως στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.-Τ.Α.Α. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μίκο Οϊβάνεν. Ο διεθνής Φιλανδός διαγώνιος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο μας.

Το Who is Who του Οϊβάνεν

Ημ. Γεν.: 26/5/1986

Χώρα Γεν.: Φιλανδία

Ύψος: 1.99μ.

Βάρος: 95κ.

Προηγούμενες ομάδες