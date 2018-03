Ο Τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ ΠΑΟΚ - ΑΕΚ σε ζωντανή μετάδοση, αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Επίσης, μέσα από τα κανάλια COSMOTE SPORT, θα μάθουμε ποιες ομάδες θα πάρουν προβάδισμα για τους τελικούς στο UEFA Champions League και το UEFA Europa League, στους πρώτους ημιτελικούς των διοργανώσεων που θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα. Ενδεικτικά, την Κυριακή 7/5, στις 21.45, δίνεται η σέντρα του Μίλαν-Ρόμα (COSMOTE SPORT2HD), με τους γηπεδούχους να χρειάζονται τη νίκη, ώστε να επιστρέψουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα του Κώστα Μανωλά από την άλλη, κάθε άλλο παρά αδιάφορη είναι, καθώς διεκδικεί το δεύτερο εισιτήριο για τους ομίλους του UEFA Champions League και για να το πάρει, πρέπει να κρατήσει τη Νάπολι χαμηλότερα στη βαθμολογία.

Το Σάββατο 6/5, στις 19.30, μεταφερόμαστε στη Βαρκελώνη, για το Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ. Εκεί θα δούμε αν οι φιλοξενούμενοι θα εμποδίσουν τους γηπεδούχους να πλησιάσουν κι άλλο την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Η Βιγιαρεάλ κυνηγά την 4η θέση, όπου βρίσκεται η Σεβίλη, για να εξασφαλίσει την πρόκριση στο UEFA Champions League της ερχόμενης σεζόν (COSMOTE SPORT 2HD).

Την Παρασκευή 5/5, στις 22.00, θα βρεθούμε, μέσω του COSMOTE SPORT 2HD, στο "London Stadium" όπου η Γουέστ Χαμ υποδέχεται την Τότεναμ, για την 36η ημέρα της Premier League. Στο σπουδαίο λονδρέζικο ντέρμπι, τα "Σπιρούνια" θα επιδιώξουν να διατηρήσουν τις όποιες ελπίδες έχουν για κατάκτηση του τίτλου. Στο πρόγραμμα, την Κυριακή 07/05, υπάρχει και το Λίβερπουλ-Σαουθάμπτον (15.30, COSMOTE SPORT1HD), στο πλαίσιο του οποίου οι "κόκκινοι" θα επιδιώξουν να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη, σε τέσσερα ματς με τους "Άγιους". Στις 18.00, ξεκινά το Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (COSMOTE SPORT1HD), παιχνίδι που παλαιότερα έκρινε τον τίτλο. Τώρα, και οι δύο ομάδες είναι στο κυνήγι της τετράδας στην κατάταξη της Premier League.

Στο COSMOTE SPORT 4HD, παρακολουθούμε το Ντόρτμουντ-Χόφενχαϊμ (Σάββατο 6/5, 16.30). Η ομάδα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου έχει ανάγκη τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ, ώστε να μη χάσει τη θέση στους ομίλους του UEFA Champions League. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν (του νεαρότερου προπονητή των κορυφαίων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων) επιζητεί την τρίτη θέση των Βεστφαλών.

Στις 21.45 την ίδια ημέρα, παρακολουθούμε στο COSMOTE SPORT 3HD, το Derby della Mole (Γιουβέντους-Τορίνο), το οποίο ξεχωρίζει από την 35η αγωνιστική της Serie A TIM. Ο Αντρέα Μπελότι είναι ο κορυφαίος επιθετικός της λίγκας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα καταφέρει να δώσει στην Τορίνο την πρώτη εκτός έδρας νίκη, σε ματς με την "μεγάλη κυρία" από τη σεζόν 1994-95.

Στο MotoGP, η σεζόν συνεχίζεται στην Ισπανία και το Circuito de Jerez, στην Ανδαλουσία. Η κάλυψη των αγώνων θα είναι πλήρης, από τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές (Παρασκευή 5/5, 10.30, COSMOTE SPORT 5HD), έως τον αγώνα της Κυριακής 7/5 (21.00).

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αναμένεται και το κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV για αυτή την εβδομάδα.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, παρακολουθούμε σε Α’ Προβολή, την ρομαντική κομεντί, Πριν Φύγεις (Before We Go), με τον Κρις Έβανς, ο οποίος εδώ εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, κάνει και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο (Πέμπτη 4/5, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres), ενώ την Κυριακή 7/5, δεν χάνουμε την πρεμιέρα της κωμωδίας, Το Αφεντικό (The Boss), με τις Μελίσα ΜακΚάρθι και Κρίστεν Μπελ (7/5, 21.00, ζώνη Sunday Blockbuster). Στο ίδιο κανάλι, την Τετάρτη 3/5 στις 21:00, μια μέρα πριν βγει στους κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη ταινία υπερηρώων, Φύλακες του Γαλαξία 2 (Guardians of The Galxy Vol. 2) θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε την πολύ επιτυχημένη πρώτη ταινία της σειράς, Οι Φύλακες Του Γαλαξία με τον Κρις Πρατ και την Ζόι Σαλντάνα. Την Δευτέρα 8/5 στις 21:00 (ζώνη Action), μπορούμε να δούμε την πρεμιέρα της ταινίας Χαμένος Παράδεισος (Escobar: Paradise Lost) με τον Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, για έναν νεαρό σέρφερ που ερωτεύεται την ανιψιά του διαβόητου εμπόρου ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ.

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, ξεχωρίζει επίσης σε Α’ Προβολή το θρίλερ Somnia, (Παρασκευή 5/5, 22.00), το οποίο επικεντρώνεται στην μεγάλη περιπέτεια μιας οικογένειας, όταν ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, Κόντι, αρχίζει και βλέπει εφιάλτες, οι οποίοι γίνονται πραγματικότητα. Το Σάββατο 6/5 στις 22.00, προβάλλεται το σύγχρονο γουέστερν Slow West, που αποτελεί το ντεμπούτο του μουσικού Τζον Μακλίν στην σκηνοθεσία, με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ. Επίσης, στο κανάλι, ξεκινάει την Τρίτη 2/5 στις 22.00, το αφιέρωμα του Μαΐου, Happily Ever After με το Maleficent της Disney, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Αντζελίνα Τζολί και Ελ Φάνινγκ.

Στο COSMOTE CINEMA 4HD, παρακολουθούμε την βρετανική σειρά εποχής, Jamestown, η οποία κάνει πρεμιέρα, λίγο μετά την πρεμιέρα της στην Μ. Βρετανία (Σάββατο 6/5, 23.00).

Στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία δράσης, Monster Trucks (Τετάρτη 3/5).